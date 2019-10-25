Театр из Тбилиси, хор из Самары, музыканты из Нижнего: кто ещё развлечет нас в выходные?

-
Гастроли Тбилисского русского драматического театра
Два спектакля по мотивам известных повестей Льва Толстого «Холстомер» (16+) и Николая Гоголя «Шинель» (16+) собирается показать Тбилисский русский драматический театр имени А.С. Грибоедова в городе Владимире. Театральное турне по четырем городам России организовано в рамках федеральной программы «Большие гастроли».
Премьера «Холстомера» в Тбилисском театре состоялась в 2012 году. Режиссер Автандил Варсимашвили, не опасаясь сравнений с прославленными предшественниками, нашел в классическом произведении новые смыслы и подобрал новую стилистику. Театру удалось создать современное действо — яркое, зрелищное и при этом трагическое и пронзительное. В спектакле используется неожиданный ход: Холстомер представлен в трех возрастных проявлениях.
Премьера «Шинели» состоялась в феврале текущего года. Автандил Варсимашвили разрушает хрестоматийные клише условностью замысла: перед зрителем предстают не классические гоголевские персонажи, а актеры, которые разыгрывают «Шинель» прямо здесь и сейчас. Это спектакль-феерия, спектакль-фантасмагория, спектакль — волшебная призма, и он… о любви.
Владимирский театр драмы: ул. Дворянская, 4
27 и 28 октября в 18.00
Цена билетов – 500-600 руб.
-
Волжский народный хор на сцене филармонии
В субботу во Владимир приезжает Волжский русский народный хор имени Петра Милославова. Это визитная карточка Самары и всего Поволжья, коллектив с богатейшей историей, который на высоком профессиональном уровне хранит и развивает песенное наследие народов Поволжья и всей России. Главная особенность Волжского хора – удивительно мягкая манера пения, отличающая его от всех других русских народных хоров. Вниманию зрителей будут представлены сразу две программы: музыкальная сказка для детей «Царевна-лягушка» (0+) и вечерний концерт «По-над Волгой заря занялась» (6+).
Сказочный спектакль «Царевна-лягушка» поставлен по мотивам одноименной русской народной сказки. Живая энергия народных песен и танцевальных композиций, красочных костюмов и необычных декораций в стиле уличного театра заворожит юных зрителей с первых минут. В спектакле прозвучат фрагменты произведений композиторов В.Бояшова, М.Мусоргского, А.Джойса, М.Чумакова, П.Чайковского, В.Пахомова, В.Короткого в исполнение оркестра Волжского народного хора.
В вечерней программе Волжский хор порадует владимирскую публику стройным хоровым пением и сольными исполнениями, яркими танцами и слаженной хореографией с виртуозными трюками. Песни и танцы расскажут о жизни волжан – о любви и страсти, молодецкой удали и женской грации, проникновенной лирики и праздничных гуляниях.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
26 октября в 12.00 и 18.00
Цена билетов: на детский спектакль – 500 руб., на вечерний концерт – 600-800 руб.
-
«Сто лет назад в Европе» 6+
Почитателей классической фортепианной музыки ждет встреча с одним из именитых российских музыкантов, выпускником Московской государственной консерватории, обладателем престижных музыкальных наград в Лиссабоне, Киеве, Сиднее, лауреатом Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрием Онищенко.
Во Владимир, Суздаль и Гусь-Хрустальный маэстро везет свою излюбленную программу. Она посвящена музыкальной эпохе, минувшей более века назад. В то время знаменитые на весь мир концертные залы рукоплескали Энрике Гранадосу, Клоду Дебюсси, Яну Сибелиусу, Александру Скрябину… Давайте совершим это прекрасное музыкальное путешествие в прошлое.
г. Суздаль, Крестовая палата Суздальского кремля
26 октября в 17.00
Цена билетов — 200-250 руб.
г. Владимир, музейный центр «Палаты»
27 октября в 15.00
Цена билетов – 250-300 руб.
-
К 100-летию поэта Алексея Фатьянова 12+
-
Концерт группы «Антарес» во Владимире 18+
Творчество группы сочетает классические хард-роковые боевики и баллады с элементами русского фольклора. Впервые команда из Нижнего Новгорода выступила во Владимире в далёком 2009 году. Второго выступления музыкантам группы и слушателям пришлось ждать долгих 10 лет… Третий концерт состоится через три месяца и одну неделю после второго!
В субботу «Антарес» вновь сыграет в баре «Другой»! Группа выступит с обновлённой программой, в которую войдут как проверенные временем композиции, так и те песни, число «живых» исполнений которых может быть подсчитано по пальцам одной руки, а некоторые произведения вообще прозвучат со сцены впервые!!!
Бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
26 октября в 21.00
Цена билета — 300 руб.
-
Мастер-класс «Йога-терапия» 16+
Йога-терапия – йога, предотвращающая и устраняющая различные заболевания. Инструктор расскажет о методах, стимулирующих гормональные железы и улучшающих работу внутренних органов, в частности, пищеварительной системы: кишечника, желудка, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря. Участникам будет предложен специальный комплекс упражнений, который избавит от запора, колик, метеоризма, поможет при лечении гастрита, панкреатита и других болезней.
Занятие рассчитано на все возрастные категории, подходит для людей с любым уровнем физической подготовки. Йога будет проходить на ковриках с использованием дополнительных ручных приспособлений, имеющихся в библиотеке. Для практики необходима удобная спортивная одежда. Запись – по телефону: +7 (4922) 45-14-85.
Областная научная библиотека: Октябрьский пр-кт, 3, 3-й эт., отдел литературы по искусству
27 октября с 12.00 до 13.30
Цена — 100 руб.
-
«Большой балет в кино» 12+
Большой театр России открывает десятый сезон «Большого балета в кино» прямой трансляцией балета «Раймонда» в редакции Юрия Григоровича на музыку Александра Глазунова. Это классический средневековый роман, история о прекрасной деве, хранящей верность своему рыцарю. Страстный любовный треугольник, сражение на мечах, романтические грёзы, влюбленный сарацин, темпераментные экзотические танцы и классические белые адажио – всё это превращает немного наивную «Раймонду» в настоящий балетный хит, где есть и лирика, и драма, и экшн.
В главных партиях трехактного имперского спектакля – звезды Большого. Титульную роль исполнит великолепная прима Большого Ольга Смирнова. Рыцарем Жаном де Бриеном станет Артемий Беляков, в начале этого сезона получивший статус премьера, а его соперником в борьбе за сердце прекрасной дамы, страстным сарацином Абдерахманом будет темпераментный, харизматичный Игорь Цвирко.
Помимо «Раймонды» в сезоне 2019-2020 годов зрители увидят еще три спектакля в прямой трансляции: «Жизель» — 26 января 2020 г., «Лебединое озеро» — 23 февраля 2020 г. и «Драгоценности» — 19 апреля 2020 г.; и три спектакля из сезонов прошлых лет: «Корсар» — 17 ноября 2019 г., «Щелкунчик» — 15 декабря 2019 г. и «Ромео и Джульетта» — 29 марта 2020 г.
«КиноМакс-Буревестник»: пр-кт Ленина, 29
27 октября в 18.00
Цена билета – 450 руб.
-
Семейный киномарафон
Традиционно насыщенные киновыходные предлагает бесплатный кинотеатр «Милосердие и порядок» (расписание действительно оба дня):
10.30 — анимационный фильм «Поднять якоря!» (6+). Это история о спасательном катерке Элиас и его героических буднях.
13.30 — приключенческий фильм «Эспен в королевстве троллей» (6+). Фермер Эспен отправляется на поиски принцессы, похищенной лесными троллями.
16.00 — комедийный мультфильм «Королевские каникулы» (6+). Наследник миллионного состояния, избалованный пес Принц внезапно оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой.
18.30 — комедия «Кухня. Последняя битва» (12+). Программисту Ивану нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву.
«Милосердие и порядок»: Владимир, ул. Добросельская, 2г
26 и 27 октября в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: griboedovtheatre.ge
Обсуждение