Театр из Тбилиси, хор из Самары, музыканты из Нижнего: кто ещё развлечет нас в выходные?

Два спектакля по мотивам известных повестей Льва Толстого «Холстомер» (16+) и Николая Гоголя «Шинель» (16+) собирается показать Тбилисский русский драматический театр имени А.С. Грибоедова в городе Владимире. Театральное турне по четырем городам России организовано в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

Премьера «Холстомера» в Тбилисском театре состоялась в 2012 году. Режиссер Автандил Варсимашвили, не опасаясь сравнений с прославленными предшественниками, нашел в классическом произведении новые смыслы и подобрал новую стилистику. Театру удалось создать современное действо — яркое, зрелищное и при этом трагическое и пронзительное. В спектакле используется неожиданный ход: Холстомер представлен в трех возрастных проявлениях.

Премьера «Шинели» состоялась в феврале текущего года. Автандил Варсимашвили разрушает хрестоматийные клише условностью замысла: перед зрителем предстают не классические гоголевские персонажи, а актеры, которые разыгрывают «Шинель» прямо здесь и сейчас. Это спектакль-феерия, спектакль-фантасмагория, спектакль — волшебная призма, и он… о любви.

Владимирский театр драмы: ул. Дворянская, 4

27 и 28 октября в 18.00

Цена билетов – 500-600 руб.