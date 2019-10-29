Тбилисский театр привез во Владимир «Шинель»

Тбилисский академический русский драматический театр имени А.С. Грибоедова завершил «Большие гастроли» по России в городе Владимире. До нас он побывал в Казани, Йошкар-Оле и Нижнем Новгороде со спектаклями «Холостомер» и «Шинель». Мы — последняя точка путешествия, если не говорить о Москве, где 31 октября грузинские артисты будут играть на сцене Театра на Малой Бронной.

Театр из Тбилиси — это своего рода экзотика, и нам интересно увидеть, что творят театральные деятели за пределами России. Хочется верить, что благодаря в том числе и таким культурным взаимодействиям возможно разрешение в позитивном ключе нынешней сложной дипломатической ситуации между нашими странами. Об этом, о федеральной программе «Большие гастроли», а также о том, как живется русскому драматическому театру в Грузии, и шел разговор на пресс-конференции во Владимирском драматическом театре. Её провели директор Тбилисского драматического театра Николай Свентицкий, пресс-атташе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Варвара Трофимова и директор Владимирского театра драмы Борис Гунин.

Тбилисский русский драматический — самый старый театр за пределами России и первый на Кавказе. В следующем году ему исполнится 175 лет. Он состоит на грузинском бюджете, существует на деньги грузинских налогоплательщиков. 90% труппы на сегодняшний день – это этнические грузины. В повседневной жизни они говорят на грузинском языке, мыслят на нем и лишь на сцене говорят на русском.

95% репертуара — русская классика. В театре Грибоедова ставят Толстого, Пушкина, Лермонтова, Чехова, Грина, Достоевского, Тургенева…

— Для кого этот театр, зачем он нужен? — рассуждает Николай Свентицкий. — В Грузии осталось 30 тысяч русских, из них 70% — пенсионеры, которые не ходят ни в какие театры. Но мы переосмыслили ситуацию, и предназначение русского театра в Грузии, на мой взгляд, нести русское слово, русскую культуру, русскую драматургию в титульную нацию. Мы должны быть вместе! Посмотрите, великая русская литература — она вся прошла через Грузию в той или иной мере. Заходишь в Андреевский зал Кремля: 65% генералов на портретах — грузины, которые воевали за Россию. Бог сказал нам быть вместе, а не раздельно! Любить друг друга, уважать. Поэтому эти гастроли очень важны!

Тбилисский русский театр уделяет большое внимание детям. Там придумывают всевозможные формы привлечения зрителя. Многое из этого не делает ни один театр на планете. А они вынуждены это делать, чтобы воспитать своего потенциального зрителя.

— Я нахожу спонсора, — рассказывает Николай Свентицкий, — и 5 тысяч детей ежегодно в течение 12 лет бесплатно приглашаю на детские спектакли русского театра. В первую очередь титульную нацию, конечно, социально незащищенных – из детских домов, например. Кроме того, я им дарю 5 тысяч подарков, в которых обязательно кондитерские изделия российского производства, хотя это на 40% дороже. Мне легче купить ереванские конфеты, украинские — это было бы дешевле. Плюс к тому мы издаем 5 тысяч книг, например, сказку «Машенька и Серый Волк», но уже адаптированную для грузинского ребенка, со словарем. Многие дети не знают русского языка. Но оформляют книгу молодые грузинские художники.

Тбилиси – избалованный, снобистский город, рассказывает директор русского театра. Осенью в Грузии проходят два крупнейших фестиваля. Мировые бренды! Например, 28 октября дочь Чаплина на сцене театра Грибоедова показывает свой спектакль. Тем не менее на «Современник» билет трудно купить, в первую очередь пытаются попасть в русские театры. Что еще раз подчеркивает важность федерального проекта «Большие гастроли».

— В 2014 году театральная общественность подняла такую инициативу, что нужна конкретная гастрольная поддержка на государственном уровне, — объясняет Варвара Трофимова. — И уже по инициативе нашего президента Министерством культуры РФ была учреждена федеральная программа «Большие гастроли». В программе у нас участвуют порядка 270 театров, задействованы все 85 регионов России. По показам мы выходим на цифру примерно 2000. Наши кураторы работаю со всеми регионами и всеми странами. Если есть потребность у принимающей стороны в вашем театре, то мы приложим все усилия, чтобы организовать эти гастроли, но главное – потребность региона.

Так что если договорятся между собой директора двух театров – владимирского и тбилисского, то наши актеры в ближайшем будущем порадуют грузинского зрителя. А пока владимирцы получают благодарности от тбилисской труппы.

Татьяна Лысова

Заглавное фото Тбилисского русского драматического театра