Таможенники рассекретили хобби своих сотрудников

Сегодня, 25 октября, российские таможенники отмечают профессиональный праздник. По случаю этого события во Владимирской таможне решили провести выставку фотографий, отражающих жизнь сотрудников вне служебных будней. Оказалось, что увлечения таможенников очень разнообразны. В их числе декоративно-прикладное творчество, живопись, фотография, пение. Есть и любители игры на баяне, гармони, гитаре и домре…

Начальник таможни Павел Павлов увлечен горами. Ему уже покорился Эльбрус. Также стихия сотрудника – скоростные виды спорта и рыбалка. Есть в коллективе и хоккеисты – игроки команд 40+, волейболисты, любители горных лыж, марафонского бега.

Евгений Агафонов много лет занимается поисковой и исследовательской работой, специализируется по поиску мест гибели экипажей самолетов и непогребенных останков воинов Великой Отечественной войны, он руководитель поискового отряда «Небо Родины».

Увлечения таможенников оказались разнообразными.

Павел Волков увлечен зоологией и биологией, в его переводе с английского вышли книги Дугала Диксона «После человека: зоология будущего», Юргена Тауца «Феномен медоносной пчелы. Биология суперорганизма», Джонатана Бэлкомба «Что знает рыба», Тима Беркхеда «Самая совершенная вещь на свете». Сейчас он переводит для научного издательства серию детских книг Роба Айвза.

Однако все увлечения только во внерабочее время. На службе все силы брошены на защиту экономических интересов государства, пополнение доходной части федерального бюджета, ускорение таможенных операций. И труды приносят свои плоды. С начала года оформлено 66 тысяч деклараций на товары, в государственную казну поступило 28 миллиардов рублей, уточняет пресс-служба Владимирской таможни.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская таможня во взаимодействии с полицией обнаружила наркотики в пакетиках с кофе. Посылка шла из Украины, а получить ее должен был житель Александровского района.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой Владимирской таможни

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