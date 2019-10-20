Таксист влетел в Торговые ряды

Водитель на автомобиле с логотипом «Яндекс Такси» после столкновения с легковушкой протаранил здание старых Торговых рядов. По предварительной информации городского отдела ГИБДД, водитель «Hyundai» выезжал со стороны ресторана «Панорама» и не пропустил «Mitsubishi», который двигался в прямом направлении на зеленый сигнал светофора. После удара такси отбросило в сторону ближайшего здания. В это время на тротуаре и проезжей части на «зебре» находились люди. В социальной сети очевидцы сообщают, что чудом трое молодых людей успели вовремя отскочить от машины.

Авария произошла в центре Владимира на перекрестке Гагарина — Большая Московская накануне вечером.

На улице было уже темно, но светили фонари. Дорожные и погодные условия не способствовали ДТП. Водитель такси, вероятнее всего, надеялся проскочить, но не рассчитал расстояние до автомобиля.

На виновника составили протокол об административном правонарушении. Он нарушил правила маневрирования. В аварии пострадал водитель «Mitsubishi». Сотрудники «скорой» оказали помощь мужчине на месте ДТП. В двух автомобилях не было пассажиров.

Машины уже не первый раз врезаются в историческое здание. Ранее, как сообщал «Призыв», внедорожники въезжали в театр кукол и Торговые ряды. Водителям пришлось компенсировать расходы на ремонт зданий.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано во Владимире»