Сведения об ИП «А…» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение администрации муниципального образования г. Гусь-Хрустальный Владимирской области о включении информации в отношении ИП «А…» в реестр недобросовестных поставщиков по электронному аукциону на приобретение в собственность муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 13 жилых помещений (квартир), общей площадью не менее 567,9 кв.м, не более 582,8 кв.м в новом или строящемся многоквартирном доме.

По данным заказчика, ИП «А…», являясь победителем по указанному электронному аукциону фактически не предоставил надлежащее обеспечение исполнения контракта. На основании изложенного, ИП «А…» считается уклонившимся от заключения контракта.

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что ИП «А…» не имело умысла об уклонении от заключения контракта.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения администрации муниципального образования г. Гусь-Хрустальный Владимирской области о включении информации в отношении ИП «А…» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).