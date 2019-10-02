Суд восстановил право пациента на электронную запись к врачу

Судогодский фермер отстоял возможность записываться к специалистам Областной клинической больницы по системе «врач-врач». Право пациента восстановил Октябрьский районный суд Владимира. Теперь представителям ОКБ, Судогодской ЦРБ и Медицинского информационно-аналитического центра, ответственного за настройку электронной регистратуры в ОКБ и других больницах региона, должны наладить взаимодействие между собой. Система обязана заработать через месяц.

— Дело длилось с мая. Для того чтобы выяснить суть, количество ответчиков увеличилось до четырех. Весь судебный процесс ответчики пытались свалить вину друг на друга, а не решить проблему. Это показатель анархии в системе здравоохранения, — пояснил «Призыву» представитель истца Альберт Русанен. — В результате нам удалось доказать факт отсутствия электронной записи в ОКБ и бездействия чиновников. Электронная запись должна быть обеспечена за месяц.

Соответчики «закапывали сами себя» весь судебный процесс, считает Альберт Русанен. По его словам, это показатель уровня компетенции определенных руководителей здравоохранения Владимирской области.

Система «врач-врач» должна заработать через месяц.

Скандальная история началась в апреле этого года. Руководитель фермерского хозяйства из Судогодского района Александр Малышенко не смог записаться к врачу ОКБ по системе «врач-врач». Пациент, не попавший в больницу, отправился в суд — лопнуло терпение. Говорит, что терять время в очередях, чтобы попасть к узким специалистам областной больницы, у него нет возможности.

Департамент здравоохранения просил сделать заседание закрытым для СМИ. Но суд разрешил журналистам работать на процессе. Истец говорит, что сам он решением Фемиды удовлетворен, но только частично. Следующий этап — обеспечить запись к врачу через портал государственных услуг.

— Наша задача — обеспечить возможность людям из районов попасть к узким специалистам ОКБ через портал госуслуг. Чтобы человек мог записаться сам, даже не имея направления, — пояснил «Призыву» истец Александр Малышенко. — В рамках этого дела этот вопрос не рассматривался. Наш уточняющий иск не приняли. А проблема очень важная. Почему детей можно записать через этот портал, а взрослые не могут таким образом попасть в ОКБ.

По словам представителя истца, они готовы подать дополнительный иск. Люди в районах должны иметь шанс попасть к узкому специалисту в областном центре напрямую. Но этот путь выздоровления региональной медицины вряд ли будет коротким.

Ранее «Призыв» сообщал, что пациенты Собинской районной больницы добились возобновления электронной записи на прием к врачу. Они смогут как раньше пользоваться порталами госуслуг и «Регистратура33».

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»