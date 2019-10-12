Субботник во Владимире поддержат регбисты

Первый в этом году осенний субботник состоится сегодня во Владимире. Генеральная уборка пройдёт по всему городу. За грабли и метлы традиционно возьмутся сотрудники городской и районных администраций, трудовые коллективы и студенты. А еще спортсмены. Например, регбисты сообщили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» о том, что готовы навести порядок на спортивной площадке на улице Стрелецкой, а также на двух хоккейных коробках, расположенных на улице Горького. Присоединиться к уборке спортсмены приглашают всех желающих. Со своей стороны обещают перчатки и необходимый инвентарь. Во время перерывов для отдыха волонтеров угостят вкусным чаем.

Пополнить ряды радеющих за чистоту родного города призывают и в мэрии.

Например, можно навести порядок в своих дворах. Машины для вывоза мусора, необходимый инвентарь и мешки предоставят коммунальные службы.

А пока в областном центре продолжается месячник уборки и благоустройства. Он продлится до 31 октября. Особое внимание будет уделено выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм собственности, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ.

Ранее «Призыв» сообщал, что одно из самых красивых мест Владимира завалили мусором. В пойме Клязьмы появились сотни автомобильных шин. Кто и зачем их выбросил, неизвестно.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru