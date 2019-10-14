Строительство одноуровневой развязки на «Пекинке» застопорилось

Строительство одноуровневой развязки в районе «Ивановских мануфактур» во Владимире встало. Как пояснили в мэрии, процесс тормозят коммунальщики, которые так и не закончили перекладку газопровода. Обещанного перекрытия движения на выезде с Содышки и Веризино так и не случилось. Мэрия анонсировала эти ограничения еще 2 октября. Но работы пока не добрались до дороги.

— Мы все подготовительные мероприятия сделали. Но мы просили, чтобы было как можно меньше ограничений движения. Мы ждем действий от коммунальных компаний. Пересечение будет построено, — уверяет начальник управления по связям с общественностью и СМИ Владимира Александр Карпилович.

Изначально пересечение «Пекинки» хотели запустить в сентябре.

Владимир получил 45 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство дорожной развязки для удобства движения жителей новых кварталов в Веризино. Деньги нужно освоить до конца года. Но стройка все время тормозится, хотя в мэрии не унывают. Чиновники оптимистично заявляют, что пересечение будет сделано вопреки пробуксовке с переносом коммуникаций. Похоже, асфальтирование придется на самый сложный погодный период с перепадами температур и осадками.



Не внесли ясности со строительством развязки и федеральные дорожники. В госучреждении «Упрдор Москва — Нижний Новгород» пояснили, что за согласованием двухуровневой развязки Владимир не обращался, а на одноуровневую разрешения они не дадут. Существующий светофор на Веризино временный. Его хотят убрать после завершения капремонта «Пекинки». Новых перекрестков с левыми поворотами и светофорами не предусмотрено.

Как «Призыв» сообщал ранее, федеральные дорожники рассматривают вариант строительства двухуровневых развязок в районе Горького и Московского шоссе.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»