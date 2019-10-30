Строительство экологичных парковок во дворах оплатит бюджет

Экопарковки во дворах вошли в минимальный перечень, чьё обустройство почти полностью оплачивают бюджеты. Почти — потому что минимальная доля затрат на самих жителей домов всё же ложится. В разных муниципалитетах эта доля разная, но, в любом случае, скромная в общем объёме работ. Во Владимире, например, асфальтирование дорог и тротуаров во дворах, установка лавочек и наладка освещения обходились самим собственникам жилья в 3% от сметы. Остальное оплачивала казна. Со следующего года она также будет финансировать появление экопарковок во дворах, вошедших в программу создания комфортной городской среды.

— Экопарковка — территория для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной решёткой, — пояснили в пресс-службе регионального департамента ЖКХ. — Экопарковка позволяет решить проблему с размещением автотранспорта и одновременно сохранить зелёный газон в отличном состоянии.

В 2019 году ремонт проводился в 149 дворах на территории области.

Сейчас работы ведутся ещё в 44 дворах. Завершается установка лавочек и детских игровых элементов. Ранее «Призыв» сообщал, что собственники жилья нередко находят недостатки ремонта даже после принятия работ у подрядчиков. К изъянам, например, относятся неровности асфальтового покрытия во дворах, из-за чего лужи, образовавшиеся после дождей, стоят днями и неделями.

С каждым годом программа ремонта дворовых территорий за счет бюджета сокращается. Как сообщают в областном департаменте ЖКХ, Минстрой дал рекомендации в 2020 году уделить больше внимания благоустройству общественных пространств, нежели дворов. Региональные власти уже довели до городов и районов информацию о субсидии на эти программы.

По словам зам. главы администрации города Владимира Сергея Литвинкина, областной центр получит 106 миллионов рублей. Сколько из этой суммы потратят на скверы и парки, а сколько на дворы, пока неизвестно. Город ждёт критериев отбора общественных пространств и дворов, чтобы составить список на 2020 год. Это дело ближайшего времени.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»