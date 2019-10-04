Стрессоустойчивых пенсионерок приглашают стать бабушкой на час

Активным пенсионеркам Владимирской области предлагают поучаствовать в социальном проекте «Бабушка на час». В его рамках они будут помогать семьям с детьми. Правда, для начала придется пройти тест на стрессоустойчивость и небольшое обучение. Сотрудники Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения научат участниц проекта особенностям работы с детьми. Помогут найти подход к ребёнку, разъяснят, в какие игры с ним лучше играть.

Пенсионерам и семьям предлагается подписать соглашение о взаимодействии.

Таким образом, дети получают заботу и внимание, а пенсионеры реализуют свой потенциал. В текущем году во Владимирской области 40 бабушек уже оказали помощь 56 семьям.

Примечательно, что и сами пенсионерки получают помощь от семей. Им помогают в быту, обучают компьютерной грамотности.

Узнать больше о перекрёстной помощи «Бабушка на час» можно во Владимирском комплексном центре социального обслуживания населения по адресу: Владимир, Перекопский городок, 18, тел. (4922) 42-44-08, 42-45-87, а также по электронной почте cso_pozhinv@uszn.avo.ru и на сайте учреждения cso.elcom.ru.

Ранее «Призыв» рассказывал, какую помощь могут получить одиноко проживающие пенсионеры. Все нюансы разъяснило управление социальной защиты по Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото: pxhere.com