Старые опоры ЛЭП на Кирпичном проезде укрепят

На улицах 1,2,3 Кирпичный проезд началась проверка линий электропередач. После выхода публикации «Призыва» энергетики вышли с рейдом по указному адресу. Этим летом здесь случился порыв электросетей, упала старая деревянная опора, произошел скачок напряжения. В результате сразу в нескольких домах вышла из строя бытовая техника, начиная от холодильника, заканчивая дорогостоящей массажной кроватью.

— В пятницу у нас была создана специальная комиссия. По адресу проведен тщательный аудит действующей линии. В случае выявленных дефектов и несоответствия технических норм и правил, будут приняты меры, и дефекты в ближайшее время будут устранены, — сообщил «Призыву» Максим Ефремов, начальник управления по связям с общественностью АО «ОРЭС- Владимирская область». – Деревянные опоры в городе пока стоят. От этого уйти целиком мы ещё не можем. Это дело времени. Но сразу заменить все столбы на железобетонные нереально, потому что деньги мы не печатаем. Нужен источник, инвестиционный план. Но всё что в наших силах мы сделаем, сигнал от вас мы услышали, приняли. Будем заниматься решением вопроса, касающегося ЛЭП на Кирпичном проезде.



Все работы компания будет проводить за свой счет. В любом случае, говорят в организации, они будут укреплять опоры линии электропередач, дабы избежать повторных обрывов проводов. В «ОРЭС-Владимирская область» есть своя диспетчерская служба, которая принимает жалобы от населения. Телефон горячей линии: 8 800-250-41-33.

Электрики реагируют на каждый звонок.

У жителей частных домов на Кирпичном проезде есть возможность вернуть убытки через суд. Владимирцы попали на десятки тысяч рублей из-за аварии на ЛЭП и сбоя в электричестве. Сейчас главное понять – с кого людям требовать компенсацию за сгоревшую технику.

— Это зона ответственности энергоснабжающей организации, а не городской администрации, — подчеркнули в мэрии. — По данному вопросу следует обратиться к энергетикам. Что касается возмещения ущерба за сломавшуюся электротехнику жителей, то обычно это делается через суд, который, как минимум, должен установить причинно-следственную связь между падением опоры ЛЭП и повреждением электротехники.

За подачу электроэнергии на 1,2 и 3 Кирпичный проезд отвечает компания «ЭнергосбыТ плюс», они же «ВКС». Но здесь на претензию жителей ответили отрицательно, переведя ответственность на другую фирму.

— «Владимирские коммунальные системы» согласно своему уставу и в соответствии с действующим законодательством об электроэнергетике осуществляет деятельность по покупке и реализации электрической энергии. Обязанности по содержанию и эксплуатации электросетей и энергооборудования в г. Владимире исполняют сетевые организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «ОРЭС – Владимирская область» в зависимости от балансовой принадлежности сетей. Поэтому претензия в «ВКС» о возмещении вреда, связанного с поставкой электроэнергии ненадлежащего качества отклоняется, — сообщили в компании.

Если ресурсоснабжающая организация не принимает заявление на выплату компенсаций, здесь один путь – идти в суд. Так «Призыву» ответили энергетики, на чьем балансе находятся данные ЛЭП. В «ОРЭС – Владимирская область» настаивают, что жители должны обращаться за компенсацией в «ЭнергосбыТ плюс» с документами, подтверждающими ремонт поврежденной бытовой техники. Судебная практика в делах такого рода, как правило, на стороне физических лиц.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире грозовая молния ударила в ЛЭП. Произошло это летом на улице 1-й Никольской.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»