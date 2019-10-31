Стали известны причины увольнения главного врача ОКБ

Администрация Владимирской области назвала причину расторжения трудового договора с главным врачом Областной клинической больницы. По версии чиновников, их давно не устраивала работа Любови Быковой, и они указывали руководству медучреждения на допущенные нарушения. Однако выводов из этого якобы сделано не было. В результате с главным врачом ОКБ расторгли контракт. А Любовь Быкову обвинили в отсутствии системного подхода к организации здравоохранения.

— Областная клиническая больница, имея все возможности для оказания доступной и качественной медицинской помощи жителям всей Владимирской области, не использовала их, — объяснил суть претензий к руководству ОКБ директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв.

В частности, по мнению чиновников от здравоохранения в учреждении была нарушена маршрутизация пациентов из районов Владимирской области. Не принимала ОКБ и пациентов, которых доставляла служба скорой медицинской помощи, в том числе в результате дорожных аварий. Это увеличивало нагрузку на другие учреждения здравоохранения.

Серьезные нарушения, по мнению представителей «Белого дома», были допущены и в оказании медицинской помощи акушерско-гинекологического профиля. Речь, судя по всему, идёт о работе отделения патологии беременности, которое летом этого года посетила служба родовспоможения Министерства здравоохранения. Было принято решение о реорганизации отделения, против которого активно выступили женщины, ожидающие детей.

Судя по информации «Белого дома», решение о расторжении трудового договора с Любовью Быковой принял лично губернатор.

Документ об увольнении был подписан почти неделю назад, 25 октября. Но широкой общественности кадровое решение областных чиновников стало известно только вчера из телеграм-канала пресс-секретаря губернатора Владимира Сипягина. Там же опубликована хронология событий.

25 октября (пятница) губернатор Владимир Сипягин подписал распоряжение об увольнении Любови Быковой.

28 октября (понедельник) распоряжение поступило в департамент здравоохранения. Оно легло на стол секретаря, когда директор департамента Алексей Мозалев сопровождал комиссию Росздравнадзора в Струнино.

Вечером 29 октября (вторник) Алексей Мозалев подписывает подготовленный за время его почти двухдневной работы в Александровском районе приказ об увольнении Любови Быковой с тем, чтобы ознакомить ее с документом 30 октября.

30 октября Любовь Быкова не выходит на работу: в больнице правоохранительными органами проводятся мероприятия. В этот же день в отношении руководства ОКБ следственными органами возбуждено уголовное дело о растрате.

Накануне в ОКБ работали следователи. По информации регионального Следкома, должностные лица головного медучреждения области подозреваются в растрате бюджетных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идет о закупке высокотехнологичного медицинского оборудования.

Связано или нет решение расторгнуть трудовой договор с главным врачом с обысками в Областной клинической больнице, точно сказать нельзя. Не исключено, что ответ на этот вопрос сегодня даст Владимир Сипягин. Губернатор находится в Калиниградской области, где проводится расширенный совет по теме здравоохранения. И, как сообщила пресс-секретарь главы региона в телеграм-канале, Владимир Сипягин уже пообщался с журналистами МИЦ «Известия». Речь, в частности, шла о ситуации в Областной клинической больнице.

Ранее «Призыв» сообщал, что судогодский фермер через суд отстоял возможность записываться к специалистам Областной клинической больницы по системе «врач-врач.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»