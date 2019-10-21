Виталий Мутко выделил владимирцам землю под новый спорткомплекс

Виталий Мутко снова порадовал владимирцев. Одобрил передачу госземли в областном центре под строительство спортивного комплекса. Во Владимире немало мест, где ранее планировалось возвести спортобъекты: в Добром, на юго-западе, у Лыбеди… Сейчас эти участки пустуют. А планы их застройки — поросли быльём. Новый участок — он находится под боком ВлГУ, на Мира, — ждёт иная судьба, заверили в областном «Белом доме». В 2021 году там, возможно, начнутся работы.

Многофункциональный спортивный комплекс по проекту рассчитан на 3,5 тысячи мест. Под него отводится почти 9 га земли.

Вице-премьер Виталий Мутко, встретившийся с губернатором региона-33 на прошлой неделе, фактически подтвердил своё решение трёхмесячной давности. В июле он распорядился снять с намечавшихся торгов земли близ учебного городка. Их после межевания обещали передать региону. С чёткой целью — для строительства многофункционального спортивного комплекса. Предполагается, что тот будет включать универсальный спортзал (с ареной для соревнований 72х36 м), восемь тренировочных и один тренажёрный зал, 14 раздевалок, восстановительный центр, медицинский кабинет, тренерские и судейские комнаты и т.д.

«Параллельно планы строительства во Владимире многофункциональной спортивной арены прорабатываются по поручению заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец, — сообщила сегодня пресс-служба «Белого дома». — Исполнителями поручения являются министерства спорта, финансов и экономического развития РФ совместно с администрацией Владимирской области».

Участие в проекте федерального центра придаёт уверенности в его реализации. Одной инициативы на местах недостаточно, в чём владимирцы убедились на своём опыте. Больше десяти лет назад им был обещан спорткомплекс с плавательным бассейном на Суздальском проспекте. Только на проект и экспертизу объекта ушло более 20 миллионов рублей. Сейчас, как сообщал «Призыв», площадка с уныло торчащими сваями (дальше этого дело не пошло, в 2014-ом строительство было заморожено) превратилась в обычную «заброшку».

И с обещанным спорткомплексом на задах школы спортивной гимнастики на Большой Нижегородской — тишина. На разработку проекта потрачено почти 30 миллионов рублей. Призрак шести крытых теннисных кортов на Нижней Дуброве бродит с 2010 года, скоро юбилей. Это объекты, которые должны были строить на бюджетные деньги. А сколько ещё ведомственных и частных проектов! Полицейский ФОК у конюшен в парке «Дружба» (привет из 2011-го). Стадион «Юность» на Егорова, который в качестве обременения обязали благоустроить инвестора, развивавшего рынок «Восток» (с этим у него получилось лучше). Горнолыжная трасса на Студеной горе. Роллердром и иные спортплощадки в хигеровском парке у «Белого дома». И так далее.

Счётная палата РФ обнаружила во Владимирской области 310 долгостроев. Жаль, никто не считает обещанные объекты.

Три крупных спортобъекта за последние полтора десятка лет во Владимире всё же появились. Надувной ФОК на улице Парижской Коммуны, Ледовый дворец и «Полярис». Два первых — бюджетные, третий — частный. О доступности их широкой публике можно говорить условно, так как работают они по расписанию (ограничивающему обычных посетителей во времени), а также платно, что кому-то и не по карману.

Анна Тумановская,

Николай Лившиц

Верхнее фото: sport-olimp80.ru