Спецтехника продолжает штурмовать дворы на Завадского

Масштабное строительство яслей на улице Завадского в областном центре нарушило привычную жизнь людей из окрестных многоэтажек. Спецтехника вопреки обещаниям городских властей, данным ранее, продолжает утюжить дворовые территории, разрушая газоны и асфальт, оставляя после себя комья грязи. Жители сомневаются, что после открытия яслей во дворах наведут порядок. Как бы ещё хуже не было.

— Мы теперь опасаемся, что через наш двор и родители будут возить малышей в ясли, — говорит жительница дома № 13 по улице Завадского Людмила Кустро. — Городское руководство обещало сделать другой заезд, со стороны проспекта Ленина. Но мы видим: крыльцо пристройки сделано как раз в наш двор.

Подъездных путей нет ни к одним из четырёх строящихся яслей.

Пристройка к садику № 66 — самая проблемная из тех, что возводятся сейчас в городе на федеральные средства. Мало того что муниципалитет похозяйничал на земле собственников восьми многоквартирных домов (вырублены деревья, нарушены газоны, разворочены дорожки, сломаны поребрики), так ещё и дорогу к строящимся яслям проложат по дворам.

Причем своих парковок у жильцов нет. А тут прибавится поток машин родителей будущих воспитанников. Но представителям мэрии это проблемой не кажется. Там уверены, что откроют ясли до Нового года.

Сергей Сысуев, зам. главы администрации г. Владимира:

У нас срок — ноябрь-декабрь. Берем 10-15 декабря. С отделкой и мебелью. По старым территориям садиков благоустройство практически завершено.

Кроме Крайнова, там завершается ремонт кровли и фасада.

Все старые садики готовимся заасфальтировать. Все сети до садиков доведены.



Стройка яслей отразилась не только на жителях окрестных домов, но и на повседневной жизни дошколят. Из-за масштабных работ дети перестали выходить на улицу. Веранды демонтированы, большая часть территорий ДОУ огорожена.

Анна Тумановская

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