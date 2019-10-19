Спасатели вынесли из огня кота

Пожарные Коврова спасли из горящей квартиры кота. Животное удалось вынести на свежий воздух из задымленного помещения. Серьезно усатый не пострадал — только испачкался. Белая шерстка закоптилась. А вот от квартиры, где жили его хозяева остались только голые стены.

Пожар в поселке Малыгино Ковровского района вспыхнул накануне. Пламенем была охвачена квартира на первом этаже многоквартирного дома. В момент ЧП в помещении находились двое первоклассников и кот. По информации управления МЧС по Владимирской области, именно дети и спровоцировали возгорание. Они пришли с учебы, нашли спички и подожгли различные вещи.

К счастью, школьники смогли выбраться из дома самостоятельно.

В результате пожара полностью сгорели вещи и мебель в одной из комнат, другие помещения закоптились. Как сообщают городские паблики Коврова, в квартире, где произошел пожар, проживала женщина с ребенком. Сейчас через социальные сети погорельцам собирают помощь.

В помощи неравнодушных людей нуждаются и многодетные погорельцы из Суздальского района. Ранее «Призыв» сообщал, что пожар уничтожил дом, в котором проживало больше 20 человек.

Полина Тарбеева

Фото управления МЧС России по Владимирской области