Современную детскую поликлинику построят в Муроме

Новую современную поликлинику для детей построят в Муроме. Однако местным жителям придется запастись терпением. Стройка, которая будет вестись по программе «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013 – 2020 годы», запланирована на 2021-2023 год. Новая поликлиника будет рассчитана на 700 посещений в день. Здесь будут вести прием участковые врачи-педиатры, а также разместятся диагностическая служба, отделения неотложной медицинской помощи и медицинской профилактики.

Пока же идет процесс передачи и оформления земельного участка площадью 0,7 га, прилегающего к территории Детской больницы округа Муром, на баланс этого учреждения. Затем будет разработано предпроектное предложение по размещению здания поликлиники. Средства на разработку проектно-сметной документации из областного бюджета будут выделены в 2020 году. По итогам определится стоимость строительства.

Построить новую детскую поликлинику должны к 2023 году.

Необходимость строительства современной поликлиники в городе на Оке назрела уже давно, отметила главный врач Детской больницы округа Муром Татьяна Пивикина. Старое здание поликлиники на улице Красноармейской, 29 признано ветхим и не отвечает современным требованиям.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире начала активно ремонтироваться первая детская поликлиника. Работы ведутся сразу в пяти её филиалах. На капитальный ремонт учреждение получило более 60 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ольга Ефремова

Фото: medgaz.ru