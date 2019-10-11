Сотрудника Фонда соцстрахования подозревают в продаже конфиденциальной информации

Сотрудник регионального отделения Фонда социального страхования подозревается в получении взятки. Следствием установлено, что он обладал конфиденциальной служебной информацией о юридических лицах, уплачивающих страховые взносы, и имеющих право на возмещение средств, затраченных на охрану труда. В сентябре сотрудник Фонда передал сведения лицу, заинтересованному в получении конфиденциальной информации. За свои услуги он запросил 50 тысяч рублей.

Размер взятки составил 50 тысяч рублей.

В отношении 37-летнего работника госучреждения возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователем СК России при оперативном сопровождении УФСБ устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что обвиняемая во взяточничестве и мошенничестве начальница управления Росгвардии выступила в суде.

Ольга Ефремова

Фото: ivanovo-fm.ru