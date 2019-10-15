Солистка ансамбля «Русь» не боится конкуренции

«Мы не кладем друг другу стекла в балетки,» — отвечает солистка ансамбля «Русь» на вопрос о конкуренции. Олеся Родина говорит, прославленный коллектив — это единое целое, где все помогают друг другу. Сама девушка танцует в «Руси» четыре года. Приехала во Владимир из Нижегородской области. У нас Олеся нашла не только работу, но и семейное счастье. Сейчас вместе с ней на сцену выходит ее муж. Антону Родину девушки дарят цветы, а он все их отдает супруге. К 45-летию легендарного ансамбля девушка с самой патриотичной фамилией стала героиней программы «Наши люди»

Подготовили Полина Тарбеева и Петр Соколов

Фото из личного архива Олеси Родиной

Видео «Призыва»