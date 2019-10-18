Следователи проверят информацию об избиении осужденного

Следственные органы СУ СКР России по Владимирской области начали проверку по жалобе об избиении осужденного, отбывающего наказание в ИК-7 строгого режима в поселке Пакино, сообщает «Российская газета». Сообщение об этом поступило в ведомство от правозащитника Бориса Ушакова. Ранее правозащитник распространил информацию о том, что осужденного избили в день его прибытия в колонию. В частности, говорится, что в камеру к нему вошли около восьми человек в масках, в том числе двое в форме осужденных, и начали оскорблять, унижать и бить мужчину, а также применяли другое насилие.

После случившегося осужденный объявил голодовку.

Проверочные мероприятия организовала и владимирская прокуратура, пишет ТАСС. Так в ближайшее время в колонию с проверкой намерена приехать и уполномоченный по правам человека по Владимирской области Людмила Романова.

—Жалоб об избиениях на данный момент у меня нет, обращений ни от осужденного, ни от представителей его интересов не поступало, но в любом случае я изучу информацию. То, о чем сообщают общественники, это жуткие вещи, волосы встают дыбом. Обязательно съезжу в колонию и проверю ситуацию, — уточнила агентству Людмила Романова.

Ранее «Призыв» сообщал, что осужденные Владимирского централа объявили голодовку. Таким образом они выразили протест против противоправных действий со стороны сотрудников УФСИН.

Ольга Ефремова

Фото: news-life.ru