Следком расследует причины гибели юноши на пожаре

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 17-летнего юноши в селе Барское Татарово Вязниковского района. Он пострадал на пожаре, получив 95 процентов ожогов тела. Юноша был госпитализирован в специализированный центр Нижний Новгород, где умер на следующий день. Следствие выяснило, что многодетная семья, в которой воспитывался погибший, не состояла на учете в местных органах опеки, не была включена в региональный Единый банк данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях.

— В связи с этим, следствие намерено проверить эти обстоятельства и оценить действия (бездействие) уполномоченных органов, в компетенцию которых входит обязанность социального сопровождения семей, нуждающихся в поддержке, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

17-летний парень пытался потушить пожар в доме.

Ночной пожар в доме многодетной семьи случился в апреле этого года. Родители и трое детей успели выбраться через окно, а старший 17-летний сын начал самостоятельно тушить огонь. После настоятельных требований родителей подросток побежал не к окну, а в сторону хозяйственной постройки. Юноша выбрался из горящего дома, получив ожоги 2-3 степени.

Известно, что причиной пожара стала неисправность электропроводки. После приобретения жилья во всех помещениях был сделан ремонт, а вот проводку семья поменять не успела.

Ранее «Призыв» сообщал, что многодетная семья чудом спаслась на пожаре в Суздальском районе, но лишилась крыши над головой.

Ольга Ефремова

Фото: shipovnik.ua