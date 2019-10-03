Следком проводит проверку по факту смерти пациента из Оргтруда

Житель Оргтруда якобы не дождался «скорой» и умер от кровотечения. Такая информация появилась вчера в социальных сетях Владимира. По сообщению местных жителей, погибшему было всего 43 года, у него осталось трое детей. «Призыв» дозвонился до знакомых погибшего. По их словам, мужчину похоронили ещё неделю назад.

Многодетный отец играл с ребенком, когда на него упало стекло. У мужчины открылось кровотечение. «Скорую», рассказывают знакомые, пришлось ждать больше часа. Мужчина умер в реанимации больницы скорой помощи. Эту информацию нам подтвердил и один из сотрудников больницы №7 в Оргтруде.

Сейчас этим случаем занимается Следственный комитет.

— На основании сообщений СМИ мы проводим проверку, — пояснила Ирина Минина, официальный представитель СУ СКР по Владимирской области . – К нам информация из больницы или обращения от родственников погибшего не поступало. Я написала рапорт руководителю, сейчас мы проверяем достоверность полученных данных. Вроде бы похожий случай имеет место быть, я смогла переговорить с главным врачом седьмой больницы. Но так и не поняла, в больнице это случилось или дома он умер. В дежурной части также никаких сообщений по этому случаю не поступало. Никто достоверной предварительной информации не говорит. Следователь всё проверит.

По словам жителей Оргтруда ещё весной этого года неотложка приезжала к ним в течение 20 минут. Автомобили были в шаговой доступности и стояли на станции скорой помощи при седьмой больнице. Но летом «скорую» присоединили к станции владимирской скорой помощи. Теперь приезда фельдшеров в микрорайоне, говорят местные жители, ждут часами.

Ранее «Призыв» сообщал, что в седьмой больнице Оргтруда пройдет прокурорская проверка.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»