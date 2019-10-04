«Скорая помощь», перевозившая тяжелобольного, попала в ДТП

Машина скорой помощи, перевозившая пациента с инсультом из Камешковского района в Ковровскую ЦРБ, попала в ДТП. До медучреждения неотложка не доехала совсем немного. На улице Комсомольской в нее врезался «Chevrolet». Инцидент произошел 2 октября в 10.50. К счастью, никто не пострадал.

—По предварительной информации, водитель «Chevrolet» 1994 года рождения на регулируемом перекрестке не предоставил преимущества движения машине «скорой помощи». Двигалась неотложка с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МВД по Владимирской области, — В отношении водителя «Chevrolet» возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится проверка.

Аварию прокомментировали «Призыву» и работники станции скорой помощи в Камешково. Именно они принимали вызов и госпитализировали пациента в Ковров. Больной был в тяжелом состоянии и нуждался в срочной медицинской помощи.

— На место аварии быстро вызвали неотложку из Коврова. Медики прибыли быстро. Именно они довезли пациента до больницы. Сработали оперативно. Человек не пострадал, — рассказали «Призыву» сотрудники «скорой помощи», — А вот машина нуждается в ремонте. Правда, вернулась на станцию она своим ходом, вызывать эвакуатор не пришлось.

Медики жалуются, что не все водители реагируют на включенный маячок и проблесковые сигналы.

Есть те, кто не пропускают неотложку. Только за последнее время сразу несколько машин «скорой помощи» попали в ДТП нашем регионе. В конце лета пациент, которого перевозили из Суздаля во Владимир, погиб после столкновения неотложки с «ГАЗелью». Предполагается, что у мужчины остановилось сердце. Его транспортировали в городскую больницу № 4. У пациента был диагностирован инфаркт. Авария отняла драгоценное время, спасти человека не удалось.

«Скорая помощь» фигурирует в ДТП и в Петушинском районе. На неотложку с пациентом в салоне рухнуло сухое дерево. Женщину с места аварии госпитализировали на другой машине. Она не пострадала и проходит лечение в районной больнице. А вот автомобилю потребуется длительная реабилитация. Машина получила серьезные механические повреждения.

— Сейчас мы ждем заключения от ГИБДД, после которого можно будет действовать дальше. Машину надо будет восстанавливать, — говорит главный врач Петушинской ЦРБ Евгений Тяпкин, — Несмотря на аварию, которая вывела из строя автомобиль, у нас нет проблем с транспортом. Сложность только с кадрами. И эту проблему так просто не решить. Люди уезжают работать в Москву.



Фото: «Подслушано Автомобилистов | Владимир»

Ранее «Призыв» сообщал, что в ДТП на Южном объезде Владимира столкнулись пассажирская «ГАЗель» и два большегруза. Пострадали шесть человек.

Полина Тарбеева

Фото: rabochy-put.ru