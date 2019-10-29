Синоптики советуют поторопиться с зимней резиной

На этой неделе во Владимирской области заметно похолодало. Уже завтра, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается снег. Температура воздуха приблизится к отрицательной. Ночью возможны заморозки. На дорогах особенно в темное время суток будет гололед. В четверг температура воздуха опустится до минус четырех. Метеорологи призывают автомобилистов учитывать погодные условия и поторопиться с зимней резиной. Как правильно выбрать шины по сезону и на что следует обратить внимание, «Призыв» узнал у специалистов. На наши вопросы отвечает эксперт в области шин и дисков Алексей Слезов.