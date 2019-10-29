Синоптики советуют поторопиться с зимней резиной

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В регионе ожидается снегопад
На этой неделе во Владимирской области заметно похолодало. Уже завтра, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается снег. Температура воздуха приблизится к отрицательной. Ночью возможны заморозки. На дорогах особенно в темное время суток будет гололед. В четверг температура воздуха опустится до минус четырех. Метеорологи призывают автомобилистов учитывать погодные условия и поторопиться с зимней резиной. Как правильно выбрать шины по сезону и на что следует обратить внимание, «Призыв» узнал у специалистов. На наши вопросы отвечает эксперт в области шин и дисков Алексей Слезов.
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Шипы или липучка?
Главный вопрос, который задают себе автолюбители при выборе зимних шин, что лучше: шипы или липучка? Однозначного ответа на него нет, говорят специалисты. Все зависит от условий эксплуатации. Если передвигаться приходится по городу, где дороги чистят и применяют реагенты, то тогда фрикционные шины (липучка) — вариант максимально удобный. Приходится ездить по сельским дорогам и трассам, тогда лучше остановиться на шипах.
- Фрикционная резина комфортная
- Шипованная резина шумная
- Для суровых условий эксплуатации лучше шипы
- Для поездок по городу лучше липучка
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На сколько сезонов хватает зимней резины?
Срок эксплуатации зимних шин зависит от производителя. Резина премиум — класса выдержит до 70 тысяч километров без потери потребительских свойств. Шины среднего качества заменить стоит после 40 тысяч километров. Специалисты говорят, рекомендуемый срок службы шины 6 лет. Но прежде, чем смотреть на дату производства и пробег, обратите внимание на условия хранения резины.
На износ шин влияет несколько факторов:
- качество производства
- срок и условия эксплуатации
- пробег
- условия хранения.
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Как определить изношенность шин?
Установить изношенность зимних шин автолюбитель может самостоятельно. Для передвижения в холодное время года существуют строгие нормы — остаточная высота протектора не может быть меньше 4 мм. Если шины шипованные, то прежде, чем «переобувать» автомобиль по сезону, стоит подсчитать и количество шипов. Если не хватает 20-30%, резину можно отреставрировать. Вкрутить шипы могут на сервисе.
- При высоте протектора меньше 4 мм, шины не будут держать дорогу
- Если нет половины шипов, шины теряют свои свойства
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Можно ли устанавливать зимнюю резину только на одну ось?
Некоторые автомобилисты стараются сократить расходы и устанавливают зимнюю резину только на одну ось. Однако специалисты говорят: такая экономия может выйти боком. При торможении транспортное средство рискует повести себя непредсказуемо. Как минимум, машина может уйти в занос. Кроме того, согласно ПДД, все покрышки на машине должны быть либо зимними, либо летними.
- Зимние шины положено устанавливать на все колеса.
- Зимние шины разных производителей можно использовать попарно на заднюю и переднюю оси
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Где стоит выбирать шины?
Сейчас многие автомобилисты предпочитают заказывать шины через Интернет. Существует мнение, что стоит это дешевле. Однако специалисты говорят, подбирать резину надо под конкретного водителя. И здесь важен экспертный совет.
- Шины можно купить в интернет-магазине и в обычном
- Прежде чем совершить покупку, стоит обратиться к эксперту
- Имейте в виду, что в Европу вас не пустят на шипованной резине
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Зимняя резина - это безопасность на дороге
Главный совет, который дают все эксперты: экономить на безопасности нельзя. Специалисты говорят, самая хорошая резина — это новая резина. Если возможности менять комплект шин часто нет, то за ними надо обязательно правильно ухаживать: соблюдать условия хранения и эксплуатации.
Полина Тарбеева
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