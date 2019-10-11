Синоптики рассказали о погоде на выходные

Грядущие выходные дни будут теплыми, но дождливыми. Такой прогноз сделали синоптики, уточнив, что влияние на погоду будут оказывать теплые и влажные воздушные массы с Атлантики. Значения средней суточной температуры будут превышать норму на 3-5 градусов.

В субботу прогнозируется +10 градусов, а воскресенье и вовсе станет самым теплым днем недели. Воздух прогреется до +12 градусов. Такой температурный фон больше характерен для стыка второй и третьей декады сентября, отмечают синоптики.

Теплую погоду испортят разве что небольшие дожди и усиление ветра. Из-за них будет казаться, что температура ниже, чем есть на самом деле.

Начало будущей недели станет последним «всплеском сентябрьского тепла».

— Начиная с середины следующей недели уже будет понижение температуры. А вот понедельник и вторник будут очень комфортными: мы будем часто видеть солнышко, совсем небольшие дожди, — цитирует ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как интересно провести выходные, несмотря на погодные капризы, расскажет афиша «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»