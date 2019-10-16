Синоптики рассказали, каким будет ноябрь

Ноябрь во Владимирской области и во всей Центральной России будет теплее обычного. Такой прогноз сделали синоптики, объясняя это погодной аномалией. Среднемесячная температура ноября обычно -1…-2 градуса. Ночные температуры составляют от — 1 до -6, а дневные – от -2 до 3 градусов. При похолоданиях температура ночью может понижаться до -15 градусов, и днем может быть -10 градусов. Но пока такого не предвидится, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Температуры в ноябре ожидаются выше нормы.

Пока же синоптики предупреждают о резких скачках давления, которые могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Колебаться будет и температура воздуха. Она то будет резко падать вниз, то повышаться. Так, на смену сегодняшнему похолоданию уже завтра придет потепление. В дневные часы 17 октября ожидается +12…+16 градусов. В пятницу, 18 октября, напротив, столбики термометров устремятся вниз. Дневные температуры уже не поднимутся выше +8…+11 градусов.

Ранее «Призыв» сообщал, что в разгар сезона дождей жители многоквартирного дома по улице Белоконской во Владимире остались без крыши над головой. Ночной ливень затопил квартиры на верхних этажах.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»