Синоптики предупредили о первом сильном снегопаде

Волна атлантического тепла, подарившая Владимирской области несколько теплых дней, уходит из региона. Ее вытесняет холодный фронт. Погода начала резко портиться еще накануне. Не радуют синоптики прогнозами и на ближайшие дни. В эти выходные пик похолодания придется на воскресенье. Влияние на погоду окажет «барическая ложбина» или область пониженного давления. Пройдут осадки: дождь, мокрый снег, местами сильный.

Днем всего +2…+5 градусов.

— Снежный покров вряд ли образуется, снег, скорее всего, быстро растает, так как днем преобладает плюсовая температура, — сообщил агентству «Москва» заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По словам синоптика, снег ожидается и в начале следующей недели. Температурные показатели, еще недавно превышающие климатическую норму, окажутся ниже нормы на 3-4 градуса.

Как интересно провести выходные вне зависимости от капризов погоды, читайте в афише «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото: belnaviny.by