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Синоптики предупредили о первом сильном снегопаде

На Владимирскую область надвигаются холода

Волна атлантического тепла, подарившая Владимирской области несколько теплых дней, уходит из региона. Ее вытесняет холодный фронт. Погода начала резко портиться еще накануне. Не радуют синоптики прогнозами и на ближайшие дни. В эти выходные пик похолодания придется на воскресенье. Влияние на погоду окажет «барическая ложбина» или область пониженного давления. Пройдут осадки: дождь, мокрый снег, местами сильный.

Днем всего +2…+5 градусов.

Снежный покров вряд ли образуется, снег, скорее всего, быстро растает, так как днем преобладает плюсовая температура, — сообщил агентству «Москва» заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По словам синоптика, снег ожидается и в начале следующей недели. Температурные показатели, еще недавно превышающие климатическую норму, окажутся ниже нормы на 3-4 градуса.

Как интересно провести выходные вне зависимости от капризов погоды, читайте в афише «Призыва».

Ольга Ефремова 

Фото: belnaviny.by

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