Синоптики предупредили о наступлении предзимья

На смену тёплой погоде, установившейся во Владимирской области, придёт резкое похолодание. Синоптики уточняют: наступает особый метеорологический сезон — предзимье. Он знаменует окончание осени, начинается в середине октября, а заканчивается к середине декабря, когда в Россию приходит климатическая зима.

— Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6-8 градусов, ночью — около 2, осень закончилась, — сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

К концу грядущей недели температура продолжит опускаться. Прогнозируются дожди.

Ранее «Призыв» сообщал, что межсезонье может сказаться на настроении. Как бороться с хандрой и чем себя порадовать, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: vsyamagik.ru