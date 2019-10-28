Сильный ветер переименовал Вязники и сдул рынок

Шквалистый ветер, который обрушился на регион прошедшей ночью, переименовал один из районных центров Владимирской области. За считанные минуты город Вязники лишился одной буквы в названии. И теперь на федеральной трассе появилась надпись «Вяники». О курьезе первыми сообщили пользователи популярного паблика.





Ночью стихия бушевала и в областном центре. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Жители Владимира сообщают о поваленных деревьях. В Ново-Ямском переулке ствол рухнул прямо на провода.





Не выдержал напора ветра и профнастил. Листы железа упали на улице Лакина в нескольких метрах от припаркованных автомобилей. К счастью, ни техника, ни люди не пострадали.





Сдуло ветром и рынок на Батурина. Сельхозярмарка, на которой еще недавно активно торговали, разрушена. Палатки перевернуты, лотки сломаны.





Неблагоприятные погодные условия продолжат испытывать жителей региона и сегодня. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 16-21 метра в секунду. В такую погоду без необходимости из дома лучше не выходить. Что касается автомобилей, то оставлять их под рекламными щитами, деревьями и слабо укрепленными конструкциями, как минимум, небезопасно.

В течение дня скорость ветра может достигать 16-21 метра в секунду.

Ранее «Призыв» сообщал, что на смену теплым выходным во Владимирскую область придет резкое похолодание. Его в европейскую часть России принесет мощный циклон. Также синоптики предупреждают об осадках в виде дождя и мокрого снега.

Полина Тарбеева

Фото группы «Подсмотрено Вязники»