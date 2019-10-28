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Сильный ветер переименовал Вязники и сдул рынок

Владимирская область ощутила на себе последствия стихии

Шквалистый ветер, который обрушился на регион прошедшей ночью, переименовал один из районных центров Владимирской области. За считанные минуты город Вязники лишился одной буквы в названии. И теперь на федеральной трассе появилась надпись «Вяники». О курьезе первыми сообщили пользователи популярного паблика.


Ночью стихия бушевала и в областном центре. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Жители Владимира сообщают о поваленных деревьях. В Ново-Ямском переулке ствол рухнул прямо на провода.


Не выдержал напора ветра и профнастил. Листы железа упали на улице Лакина в нескольких метрах от припаркованных автомобилей. К счастью, ни техника, ни люди не пострадали.


Сдуло ветром и рынок на Батурина. Сельхозярмарка, на которой еще недавно активно торговали, разрушена. Палатки перевернуты, лотки сломаны.

 


Неблагоприятные погодные условия продолжат испытывать жителей региона и сегодня. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 16-21 метра в секунду. В такую погоду без необходимости из дома лучше не выходить. Что касается автомобилей, то оставлять их под рекламными щитами, деревьями и слабо укрепленными конструкциями, как минимум, небезопасно.

В течение дня скорость ветра может достигать 16-21 метра в секунду.

Ранее «Призыв» сообщал, что на смену теплым выходным во Владимирскую область придет резкое похолодание. Его в европейскую часть России принесет мощный циклон. Также синоптики предупреждают об осадках в виде дождя и мокрого снега.

Полина Тарбеева

Фото группы «Подсмотрено Вязники»

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