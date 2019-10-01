Школьные проездные на автобус готовятся ввести во Владимире

Во Владимире могут появиться школьные проездные на автобусы. Сейчас дети пользуются льготами только в троллейбусах. Причем не везде: есть некоторые районы города, например, Коммунар, где «рогатые» не бегают. С введением школьных автобусных проездных справедливость будет восстановлена. Но опять-таки частично. Предполагается, что этот билет, стоящий в разы дешевле обычного проездного, будет действовать только на маршрутах «Владимирпассажиртранса», а эта компания обслуживает лишь 3 из 32 городских направлений (маршруты № 2, 4С и 24С).

Проездные для детей от 7 лет планируется ввести с 2020 года.

— После введения валидаторов и оплаты проезда с помощью транспортных карт, в том числе льготных, отдел транспорта и связи администрации города получает и анализирует информацию о реальном пассажиропотоке в общественном транспорте Владимира, — пояснили «Призыву» в пресс-службе администрации города Владимира. — По окончании «тестового периода» (конец 2019 года) на основании анализа полученной информации будет рассматриваться и вопрос о возможности введения льготных проездных для школьников и на автобусы «Владимирпассажиртранса».

Сейчас льготная транспортная карта для детей стоит так же, как и для взрослых, — 1500 рублей. И это серьезная нагрузка на семейный бюджет. Особенно если общественным транспортом активно пользуются два и более ребенка. Умножаем траты — выходит круглая сумма, которую мамам и папам приходится тратить на дорогу.

При этом регулярно пользуется общественным транспортом примерно каждый третий владимирский ребенок. У одних детей нет школы в шаговой доступности. Например, жители микрорайона Веризино, где учебное учреждение начнут строить только в 2022 году, вынуждены возить своих детей на занятия самостоятельно или давать им деньги на проезд. Спортивные дети из самых разных уголков областного центра посещают школу № 14. После школы начинаются кружки и секции, зачастую они расположены далеко от дома. А значит, за все переезды приходится платить. Можно, конечно, покупать билет разово: стоят они 23 и 24 рубля на троллейбус и автобус соответственно. В день получается 46 или 48 рублей. А в месяц — около тысячи. Куда дешевле приобрести проездной на троллейбус — для школьников это 300 рублей. Но ходят они не везде, и зимой в них бывает холодно. В морозы многие родители спешат обеспечить детям проезд на автобусах. — У меня ребенок с улицы Садовой два раза в день ездит в сторону улицы Герцена. Там проходят занятия. Когда тепло, покупаю ей проездной на троллейбус, но зимой приходится или самому возить, или тратиться на автобус, — говорит житель областного центра Пётр Рассказов. — Льготный проезд на автобус был бы удобен. Только маршруты «Владимирпассажиртранса» нам не подходят. Не туда идут.

Обычный автобусный проездной включает 14 направлений автобусов и все троллейбусы.

Договориться со всеми перевозчиками Владимира о том, чтобы они возили детей по льготному проездному, трудно. Точнее, они-то согласятся, если им гарантированно будут возмещать выпадающие доходы. Но в городской казне это пробьёт ощутимую брешь. — Перед тем как вводить (или не вводить) дополнительные меры социальной поддержки, и городу, и перевозчикам необходимо ясно понимать экономическую составляющую пассажирских перевозок и оценивать финансовые последствия тех или иных решений, — пояснили «Призыву» в администрации Владимира. — Перевозчикам придется доплачивать за выпадающие доходы. А это приличная нагрузка на бюджет. Если школьник сейчас передвигается за 1500 рублей в месяц, а потом мы введем льготный документ рублей за 300-500, перевозчик недосчитается приличной суммы. Поэтому все надо внимательно посчитать. Так что пока городские власти обсуждают наиболее проходной вариант — ввода детских проездных на маршрутах, обслуживаемых муниципальной компанией. Если решатся на этот шаг — школьники за 300 рублей в месяц смогут ездить на всех троллейбусных и трех автобусных маршрутах.Ранее «Призыв» сообщал, что пенсионерам из Суздальского района не положена льготная транспортная карта. Люди, которые живут всего в нескольких километрах от Владимира и пользуются городским транспортом, теперь вынуждены оформлять проездной за полную стоимость.Полина Тарбеева

Фото «Призыва»