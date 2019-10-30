Школьницу насмерть придавило рулоном сена

Трагедия в Меленковском районе. В понедельник, 28 октября, в многодетной семье погибла 12-летняя девочка. По предварительной информации, в первый день осенних каникул школьница вместе с другими детьми играла в поле. А там находились рулоны сена, сложенные пирамидой.

В какой-то момент погибшая девочка уронила свой мобильный телефон. Вероятно, он провалился в пространство между рулонами. Девочка попыталась его достать, но ее придавило тюками сена.

Приехавшие на место сотрудники «скорой помощи» спасти ребёнка не смогли.

От полученных травм девочка скончалась, рассказали «Призыву» в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.

Известно, что погибшая воспитывалась в благополучной семье. Родители и близкие ребенка находятся в состоянии глубочайшего шока. По факту случившегося назначена доследственная проверка.

Ранее «Призыв» сообщал, что учащийся одного из колледжей Владимирской области утонул в болоте. По предварительной версии, 16-летний подросток в темное время суток забрел в лес. Там находился пруд с болотистой прибрежной полосой. Выбраться на безопасное место юноша не смог.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»