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Школьник отравился ягодами ландыша

Ребенку понадобилась медицинская помощь

Школьник из Гусь-Хрустального наелся ягод ландыша и отравился. Ребенку понадобилась медицинская помощь. Инцидент произошел на прошлой неделе. По информации «Призыва», ученик был доставлен в местную больницу, где ему сделали промывание желудка. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Школьник посещает занятия.

Сейчас ягоды ландыша выглядят очень привлекательно для детей. Они ярко-красные, их хочется, как минимум, потрогать, — пояснил «Призыву» старший преподаватель кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — При этом мало кто знает, что ядовитыми являются не только ягоды ландыша, но и все растение. Его категорически нельзя употреблять в пищу, лучше вообще не трогать.

В этом году это первый случай отравления ягодами ландышей, говорят специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Они призывают родителей следить за детьми, особенно если они находятся в лесу или огороде.

При признаках отравления стоит немедленно вызвать врача.

— Первым делом надо вызвать «скорую помощь». По возможности, до приезда медиков стоит узнать, что съел ваш ребенок. Если он не говорит, проверьте карманы, часто в них остаются ягоды или другие ядовитые растения, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. — До приезда врачей надо постараться вызвать рвотный рефлекс. Дать ребенку обильное питье. Лучше, если ребенок выпьет несколько стаканов воды, можно добавить активированный уголь.

Фото: os1.i.ua

Распознать отравление можно по первым признакам. Съевший ягоды ландыша жалуется на шум в ушах, головную боль, тошноту. У больного могут начаться судороги и подняться температура, говорят специалисты. Пострадать можно даже от воды, в которой стоял милый букетик.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница областного центра купила арбуз на трассе Владимир — Муром и через два часа почувствовала себя плохо. У женщины начались головокружение и рвота. После инцидента точку продажи проверил Роспотребнадзор.

Полина Тарбеева

Фото: looduskalender.ee

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