Школьник отравился ягодами ландыша

Школьник из Гусь-Хрустального наелся ягод ландыша и отравился. Ребенку понадобилась медицинская помощь. Инцидент произошел на прошлой неделе. По информации «Призыва», ученик был доставлен в местную больницу, где ему сделали промывание желудка. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Школьник посещает занятия.

— Сейчас ягоды ландыша выглядят очень привлекательно для детей. Они ярко-красные, их хочется, как минимум, потрогать, — пояснил «Призыву» старший преподаватель кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — При этом мало кто знает, что ядовитыми являются не только ягоды ландыша, но и все растение. Его категорически нельзя употреблять в пищу, лучше вообще не трогать.

В этом году это первый случай отравления ягодами ландышей, говорят специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Они призывают родителей следить за детьми, особенно если они находятся в лесу или огороде.

При признаках отравления стоит немедленно вызвать врача.

— Первым делом надо вызвать «скорую помощь». По возможности, до приезда медиков стоит узнать, что съел ваш ребенок. Если он не говорит, проверьте карманы, часто в них остаются ягоды или другие ядовитые растения, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. — До приезда врачей надо постараться вызвать рвотный рефлекс. Дать ребенку обильное питье. Лучше, если ребенок выпьет несколько стаканов воды, можно добавить активированный уголь.

Распознать отравление можно по первым признакам. Съевший ягоды ландыша жалуется на шум в ушах, головную боль, тошноту. У больного могут начаться судороги и подняться температура, говорят специалисты. Пострадать можно даже от воды, в которой стоял милый букетик.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница областного центра купила арбуз на трассе Владимир — Муром и через два часа почувствовала себя плохо. У женщины начались головокружение и рвота. После инцидента точку продажи проверил Роспотребнадзор.

Полина Тарбеева

Фото: looduskalender.ee