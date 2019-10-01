Шестеро человек пострадали в ДТП на Южном объезде Владимира

Страшная авария произошла сегодня в 8 утра на Южном объезде Владимира. По предварительной информации, столкнулись три транспортных средства: два большегруза и пассажирская «ГАЗель».

— В ДТП пострадали шестеро человек. Все они доставлены в больницу. На месте работают сотрудники экстренных служб, — уточнили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Объезд организован по автодороге М-7 «Волга», подъезд к городу Иваново, через Владимир и региональную автодорогу 17Р-1.

В настоящее время движение на 184-м км трассы М-7 «Волга» временно остановлено.

На место выехала съемочная группа «Призыва». Мы следим за развитием событий.

Ольга Ефремова, Полина Тарбеева

Фото Антона Чигура

Видео группы «Подслушано Автомобилистов» | Владимир