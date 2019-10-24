Шесть миллионов рублей срочно выделили на ремонт снегоуборочной техники

Около шести миллионов рублей срочно потребовалось центру управления городскими дорогами на ремонт снегоуборочной техники. В этом году не купили ни одной новой машины, а большинство старых выработали свой срок. К примеру, бульдозер эксплуатируется 28 лет. Ему срочно нужен ремонт, иначе снежные завалы в Михайловском овраге (место складирования всего городского снега) нечем будет разгребать. По бумагам в штате ЦУГД числится 152 единицы техники, а в реальности на дороги зимой выходят 65 машин.

Сергей Литвинкин, замглавы администрации Владимира

Сейчас усиленно готовимся к зимнему периоду. В основном, это снегоуборочные машины, которые работают в агрессивной среде, универсальные уборочные машины, которые работают с пескосоляной смесью.

Их необходимо готовить, чтобы не было сбоев при уборке.

О дополнительной закупке пескосоляной семи и реагента «Бионорд» пока речи не идет. Ежегодно на содержание муниципального учреждения ЦУГД тратят около 350 миллионов рублей из бюджета. Денег обычно не хватает на топливо и запчасти. Депутаты горсовета в течение года выделяют из казны дополнительные средства.

Подготовка к зиме началась с установки знаков о запрете парковок.

В спальных районах Владимира повесили знаки, запрещающие стоянку по четным и нечетным числам, а также табличку о работающем эвакуаторе. Теперь ограничения действуют на Жуковского, Красносельской, Суворова. Власти настаивают на том, что подобные меры повысят уровень уборки внутриквартальных дорог, на что многократно жители жаловались прошлой зимой. Вопрос, куда автомобилистам ставить транспорт, остается открытым. Новых стоянок и парковок в городе не открывалось.



Вместе с тем, в ГИБДД поддерживают такие запретительные меры мэрии. Меньше будет «подснежников» на дорогах. В госавтоинспекции считают, что штрафы за парковку заставят либо утилизировать свои машины, либо ставить их в гаражи.

Как «Призыв» сообщал ранее, в городе завершается ремонт теплосетей. Осталось заасфальтировать закопанные ямы и посеять газон. Поставщик ресурсов и мэрия договорились более внимательно согласовывать планы ремонта дорог и сетей, чтобы работы велись в правильной последовательности.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»