Шесть человек пострадали в ДТП в Кольчугинском районе

Крупное ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло вчера в Кольчугинском районе. Известно о шести пострадавших людях в возрасте от 28 до 57 лет. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в больницу.

ДТП случилось на 55 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики».

По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, водитель автомобиля «Volkswagen Jetta», следуя в сторону Кольчугино, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «ГАЗ-2705». От удара иномарка выехала на полосу, по которой двигалась изначально, и столкнулась с автомобилем «Kia Ceed».

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и спасатели. По данным пресс-службы регионального МЧС, подразделением второго отряда ФПС производилась деблокировка одного из пострадавших.

Ранее «Призыв» сообщал, что самосвал раздавил вазовскую «пятнашку» в районе улицы Дружба во Владимире. Водитель легковушки с травмами был доставлен в больницу.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области