Сезон фонтанов во Владимире закрыт

Во Владимире завершился сезон фонтанов. Муниципальное предприятие «Владимирводоканал» отключило все жирандоли. Вода в трубах осталась только в фонтанах в «Патриаршем саду» и на Театральной площади. Там консервация на зиму еще проводится.

— В этом году в фонтанах не проводилось масштабных ремонтных работ. Все работают исправно. Сезон завершился по плану, — пояснили «Призыву» во «Владимирводоканале».

Во Владимире функционируют 12 фонтанов, 11 из которых находятся в собственности муниципального предприятия. Самый крупный и самый современный на Театральной площади до сих пор не перешел на баланс мэрии.

Свыше 3 миллионов рублей ежегодно тратят на содержание фонтанов.

В этом году сложности по запуску были только у фонтана у Торговых рядов. Его обслуживает частный торговый комплекс. Они потратились на ремонт коммуникаций, которые подходят к фонтану.

Как «Призыв» сообщал ранее, один из фонтанов депутаты горсовета своим решением перевели в собственность администрации Владимирской области. Вокруг жирандоли, которая находится за «Белым домом», создадут сквер. Закладной камень там уже имеется.