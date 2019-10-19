Сетевые магазины Владимирской области ждет масштабная проверка

Общественники взялись за магазины Владимирской области. Активисты проекта «Народный контроль» обещают провести масштабную проверку и составить рейтинг качества торговых точек региона. Магазинам, где нормы действующего законодательства выполняются не в полном объёме, при составлении рейтинга будут значительно снижать общий балл сети в целом. Общественники надеются, что такой сравнительный анализ станет стимулом работать лучше и внимательнее относиться к своим покупателям.

Первые проверочные мероприятия уже состоялись. Так, активисты проекта посетили магазин сети «Пятерочка» на проспекте Ленина и соседний магазин сети «Магнит». Итоги неутешительные. В первом магазине был выявлен пакет просроченного кефира, девять повреждённых упаковок различных продуктов. На некоторых наименованиях овощей и фруктов, находящихся без упаковки, отсутствовала товарно-сопроводительная информация.

Во втором магазине — тоже просрочка.

9 упаковок моркови по-корейски, 4 мини-рулета, 3 ведра майонеза, 2 упаковки йогурта, 2 упаковки красной рыбы и морс реализовывались за пределами сроков годности. 18 упаковок различных продуктов питания были повреждены или имели следы плесени. На большинстве наименований овощей, фруктов и конфет, реализуемых вразвес, отсутствовала товарно-сопроводительная информация. На 11 наименованиях товаров отсутствовали ценники.

На вывеске торговой точки не был указан адрес места нахождения, в торговом зале отсутствовала информация о внеочередном обслуживании отдельных категорий граждан, а в книге отзывов и предложений с лета прошлого года отсутствовали ответы администрации магазина. Установленные в торговом зале контрольные весы не работали. Кроме того, оба магазина не в полном объёме выполнили новые требования, касающиеся реализации молочной продукции. Обнаружено немало молочных продуктов без информационной надписи: «Продукты без заменителя молочного жира».

— Информацию обо всех выявленных нарушениях мы передали администрациям магазинов, получив заверения, что нарушения будут устранены в кратчайшие сроки, — отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» в городе Владимире Василий Красильщиков.

Рейтинг торговых точек Владимирской области общественники составляли и ранее. Сейчас интересно сравнить результаты. Ранее «Призыв» сообщал, что многие владимирские супермаркеты продают молочку с нарушениями.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»