«Сервисрезерв» работает во Владимире под новым брендом

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"Сервисрезерв" остается на рынке
Компания «Сервисрезерв» начала работать во Владимирской области под новым брендом. Агенты фирмы, у которой Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного страхования автогражданской ответственности, начали продавать полисы «АСКО-Страхования». Новые подразделения открылись на базе существовавших офисов.
Что теперь делать автомобилистам, у которых на руках полисы «Сервисрезерва», и что изменится в работе компании? Редакция «Призыва» узнала все подробности из первых рук. На наши вопросы ответил начальник отдела развития дирекции «Сервисрезерв» ПАО «АСКО-Страхование» Алексей Давиденко.
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Интеграция "Сервисрезерва" и "АСКО-Cтрахования"
Сейчас достаточно сложная ситуация на финансовом рынке, многие компании объединяются. Это тенденция рынка. В финансовом секторе идет глобализация. Решение по «Сервисрезерву» и «АСКО-Страхованию» было принято задолго до настоящих событий.
Шла планомерная работа в данном направлении. Интеграция продолжается. Мы своих планов не меняем. На базе подразделений открыты филиалы во Владимирской, Рязанской, Нижегородской и Ярославской областях. Все сотрудники уже переведены, офисы работают.
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Кто руководит компанией?
В соответствии с приказом Центрального Банка России в ООО «СК «Сервисрезерв» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов общества приостановлены. Процесс интеграции контролируется вновь созданной в ПАО «АСКО-Cтрахование дирекцией «Сервисрезерв».
Для сотрудников страховой компании мы сохранили рабочие места на 100%. Но в связи с отзывом лицензии у ООО «СК «Сервисрезерв» передача страхового портфеля не состоялась. Обязательства в «АСКО-Cтрахование» не перешли.
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Что теперь делать клиентам "Сервисрезерва"?
Договоры ОСАГО, а это 80% страхового портфеля компании «Сервисрезерв», действуют. Клиенты могут спокойно ездить, им не надо ничего расторгать, перезаключать или еще что-либо делать. При наступлении страхового события по ОСАГО клиентам тоже не стоит переживать.
Компенсационные выплаты по договорам ОСАГО, заключенным ООО СК «Сервисрезерв», осуществляются Российским Союзом Автостраховщиков.
Если виновник застрахован в ООО СК «Сервисрезерв», обратиться за компенсационной выплатой можно путем направления заявления о компенсационной выплате и всех необходимых для получения компенсационной выплаты документов лично или по почте по следующим адресам страховых компаний, представляющих интересы РСА во Владимирской области:
- САО «ВСК», 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 22, телефоны (4922) 47-20-20; (4922) 47-20-21;
- АО «АльфаСтрахование», 600001, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Дворянская, д. 20а, те-лефон 8 (800) 333-0-999.
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Возможно ли внесение изменений в договоры ОСАГО?
Любые корректировки, которые несут за собой изменение ответственности страховщика после отзыва лицензии, невозможны. То есть невозможно продление периода действия полиса, внесение дополнительных водителей. Не получится внести поправки и в электронный вариант полиса.
А вот внесение технических изменений, например, изменение ФИО, данных водительского удостоверения, исправление ошибок в бумажном варианте полиса ОСАГО возможно.
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Есть ли водители, которые «зависли» в автосервисах?
У нас не очень много машин стояло на станциях технического обслуживания. Все автомобили, которые до отзыва лицензии были поставлены на ремонт, уже отремонтированы и переданы клиентам. Это касается и КАСКО, и ОСАГО.
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Что делать клиентам, которые судятся с "Сервисрезервом"?
Судебные разбирательства, в которых «Сервисрезерв» выступает в качестве ответчика, продолжаются. Те потерпевшие, которые уже имеют исполнительные листы на руках, могут обратиться за взысканиями в банк или службу судебных приставов. Деньги на данный момент списываются с расчетного счета.
По тем судебным делам, которые находятся на рассмотрении, потерпевшие вправе требовать привлечения в качестве соответчиков РСА или страховую компанию виновника.
В случаях взыскания денежных сумм по суду с «Сервисрезерва» и отсутствия денежных средств на расчетных счетах, можно обратиться к исполнительным документом в страховую компанию виновника ДТП (если спор был в рамках прямого возмещения убытков) или РСА (в случае традиционного ОСАГО).
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Базовые ставки "АСКО-Страхования"
По полисам «АСКО-Страхование» все базовые ставки оставлены такими же, как были в «Сервисрезерве». Ни дороже, ни дешевле. Образно говоря, «Сервисрезерв» остается на рынке, но под брендом «АСКО-Страхование». Вся история клиента сохраняется.
Полина Тарбеева
Заглавное фото: alfastrah.ru
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