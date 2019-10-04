«Сервисрезерв» работает во Владимире под новым брендом

Компания «Сервисрезерв» начала работать во Владимирской области под новым брендом. Агенты фирмы, у которой Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного страхования автогражданской ответственности, начали продавать полисы «АСКО-Страхования». Новые подразделения открылись на базе существовавших офисов.

Что теперь делать автомобилистам, у которых на руках полисы «Сервисрезерва», и что изменится в работе компании? Редакция «Призыва» узнала все подробности из первых рук. На наши вопросы ответил начальник отдела развития дирекции «Сервисрезерв» ПАО «АСКО-Страхование» Алексей Давиденко.