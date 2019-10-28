Сердца владимирцев исследуют в 3D

Технический арсенал городской больницы № 4 города Владимира пополнился современным диагностическим оборудованием. Речь идет об ультразвуковой системе экспертного класса «Philips EPIQ 5». Оборудование нового поколения обеспечивает качественную визуализацию в системе 3D, что дает возможность получать достоверные результаты с минимальной затратой времени.
Стоимость медицинской техники – 9,2 млн рублей, сообщает облздрав.
Кроме того, диагностическое оборудование имеет широкие функциональные возможности и позволяет проводить исследования сердечно-сосудистой системы, в том числе с использованием стресс-эхокардиографии, а также исследования органов брюшной полости, щитовидной железы и других органов.
С помощью современной аппаратуры в городской больнице № 4 также будет дополнительно внедрен новый метод диагностики – эластография печени, который позволяет точно и быстро выявлять заболевания жизненно важного органа.
Как сообщил главный врач городской больницы № 4 Владимир Савинов, оборудование получено в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».
Ранее «Призыв» сообщал, что из-за планового ремонта в детской поликлинике Юрьевца закрыли процедурный кабинет. Родители вынуждены ездить в другие филиалы – на Студеную гору или улицу Алябьева. Врачи уверяют, что неудобства временные.
Ольга Ефремова
Фото областного департамента здравоохранения
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