Сердца владимирцев исследуют в 3D

Технический арсенал городской больницы № 4 города Владимира пополнился современным диагностическим оборудованием. Речь идет об ультразвуковой системе экспертного класса «Philips EPIQ 5». Оборудование нового поколения обеспечивает качественную визуализацию в системе 3D, что дает возможность получать достоверные результаты с минимальной затратой времени.

Стоимость медицинской техники – 9,2 млн рублей, сообщает облздрав.

Кроме того, диагностическое оборудование имеет широкие функциональные возможности и позволяет проводить исследования сердечно-сосудистой системы, в том числе с использованием стресс-эхокардиографии, а также исследования органов брюшной полости, щитовидной железы и других органов.

С помощью современной аппаратуры в городской больнице № 4 также будет дополнительно внедрен новый метод диагностики – эластография печени, который позволяет точно и быстро выявлять заболевания жизненно важного органа.

Как сообщил главный врач городской больницы № 4 Владимир Савинов, оборудование получено в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за планового ремонта в детской поликлинике Юрьевца закрыли процедурный кабинет. Родители вынуждены ездить в другие филиалы – на Студеную гору или улицу Алябьева. Врачи уверяют, что неудобства временные.

Ольга Ефремова

Фото областного департамента здравоохранения