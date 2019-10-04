Семнадцатилетний юноша пропал без вести

Во Владимирской области ищут 17-летнего жителя Гусь-Хрустального. Местонахождение Алексея Белякова неизвестно с 22 сентября. Посты о пропавшем без вести подростке молниеносно распространились в социальных сетях, но пока безрезультатно. К поискам подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в зелёную куртку, чёрные кроссовки, оранжевую кепку. При себе у юноши был красный рюкзак.
Волонтёры регионального отряда «Лиза Алерт» отмечают, что пропавший может находиться в любом месте Владимирской области.
Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.
Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-977-687-49-09. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.
Ранее «Призыв» сообщал, что заблудившемуся в лесу 74-летнему пенсионеру помогли выбраться из леса. Помощь подоспела вовремя.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
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