Семьи с особенными детьми надеются на терпимость и принятие

На днях отмечался Всемирный день психического здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, это состояние, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить свой вклад в жизнь окружающих. И, на мой взгляд, ещё одним важным признаком психического здоровья является умение принимать разных людей, непохожих на тебя самого, и воспринимать их жизнь как ценность.

К сожалению, до этой идиллии нашему обществу еще далеко. Более типична ситуация, когда семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, находятся в искусственном вакууме.

И хорошо, что есть организации, которые позволяют объединяться, помогать друг другу, общаться и просто радоваться жизни. Недавно я побывала на одном замечательном мероприятии, где собрались владимирские семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Провели праздник общественные организации «Сокращая дистанцию» и «Владимирские дети-ангелы».

Четвероногие лекари

Прохладный, но солнечный осенний день. В Загородном парке собралась шумная детвора с родителями. Здесь будет праздник. Развлекательная программа, аниматоры, собаки, показывающие зрителям забавные трюки, пирожные и торт. Только это не обычные собаки, а обученные: вместе с их хозяевами они полноценные канистерапевты, то есть подготовлены к тому, чтобы взаимодействовать с самыми разными детьми.

Да и дети собрались тоже особенные. У каждого — сложный диагноз (синдром Дауна, ДЦП, ментальные нарушения психики). Но это не мешает им радоваться пушистым питомцам, гладить их, внимательно наблюдать за происходящим и погружаться в атмосферу праздника.

Общество нас не видит

Рождение в семье ребенка с особенностями развития – это сложное испытание для родителей. И самое главное в такой ситуации – получить поддержку, потому что нужны и специальные знания, и реабилитация, и просто психологическая помощь.

— Семья сталкивается с разными проблемами. Как развивать такого ребенка физически, интеллектуально, психически? — отмечает Анастасия Бочарова, председатель ВРОО «Сокращая дистанцию», мама особенной девочки Вари. — Родители начинают искать помощь в учреждениях, у специалистов. Но проблема в том, что нет специалистов узкой направленности, только общей, а они не всегда могут помочь.

Но это не самая большая сложность. Главное, что общество просто не видит таких ребят, как будто их не существует. И об этом с горечью говорят многие родители детей с ограниченными возможностями.

— Недавно я пришла в один центр развития, — продолжает Анастасия, — а мне говорят: «Ой, извините, нам нужно проконсультироваться, можем мы принять вашего ребёнка или нет». Поэтому наша задача состоит в том, чтобы говорить, что есть другие дети и они ничем не хуже, что они имеют право жить в обществе и реализовать свой потенциал.

«Во имя добра»

Общественная организация «Сокращая дистанцию» образована в мае этого года, но уже активно работает. Её учредитель Оксана Пряженцова вместе с председателем благотворительной организации «Владимирские дети-ангелы» Ириной Долгановой начали реализацию совместного проекта «Во имя добра», который и стартовал с праздника для особенных детей и их родителей в Загородном парке.

— Наша цель — социализация детей с особенностями развития. Самое важное – это включить их в обычную полноценную жизнь, — говорит Оксана. — Это первостепенная задача. Но обычные люди не всегда подготовлены к тому, как общаться с такими детьми, и если сверстники порой готовы с ними поиграть, то родители, к сожалению, не всегда реагируют позитивно и препятствуют этому.

Жизнь с препятствиями

Проблемы связаны, конечно, не только с общением. Это и высокие бордюры, и отсутствие пандусов. Если ребёнок передвигается только в коляске, то обычная прогулка или поход в магазин превращаются в сложный квест с препятствиями.

Не хватает специализированных групп в детских садах, которые могли бы посещать дети с инвалидностью, подготовленных тьюторов (наставник, куратор) в школах, хотя во Владимире уже идет работа по развитию инклюзивного образования. И первые шаги по его внедрению уже сделаны. Но самая большая сложность заключается не в этом.

— Нашим детям необходимы социализация, общение, устройство в дошкольные и школьные общеобразовательные учреждения с нормотипичными детьми, то есть принятие, безболезненное включение в общество. К сожалению, сейчас мы этого не можем делать, -подчеркивает мама особенного ребёнка Ольга Папушкина.

Поддержки, участия, понимания – всего этого недостаёт в первую очередь родителям особенных детей.

На реабилитацию и развитие уходит много времени, сил, да и денег, накапливается усталость, иногда кажется, что все усилия тщетны… И в таком состоянии видеть косые взгляды, непонимание – это, пожалуй, самое трудное. Не секрет, что не все родственники и друзья готовы принять ребёнка с особенностями, продолжать общение. Зачастую это происходит от незнания, недостаточной информированности об особенностях заболеваний, да и просто от равнодушия.

Благотворительный проект «Во имя добра» как раз и призван организовать пространство для общения особенных и обычных детей, включать в это взаимодействие взрослых, сформировать ощущение, что все люди с особыми потребностями — такие же полноправные члены общества, и у них тоже можно учиться. Например, ежедневному преодолению, позитивному взгляду на мир, доброте, любопытству и безусловному принятию.

Где могут получить поддержку родители особенных детей:

Общественная организация «Сокращая дистанцию»: телефон 8-904-032-67-32, Анастасия Бочарова.

ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребёнка специализированный». При этой организации можно пройти курс реабилитации для детей с особенностями развития до 5 лет. Адрес: г. Владимир, проспект Ленина, д. 69а, телефон (4922) 54-00-09.

ВООО АРДИ «СВЕТ». Коррекционные и развивающие программы для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Адрес: г. Владимир, ул. 850-летия, д. 7, кв. 2. Сайт: svet33.ru.

Благотворительная организация «Владимирские дети-ангелы». Оказывает помощь детям с неврологическими заболеваниями. Фонд денежных средств, полученных от добровольных пожертвований, имеет целевое расходование и предназначается для лечения, реабилитации и покупки медикаментов детям. Телефон 8 (903) 648-48-19, Ирина Долганова, председатель правления.

Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних реализует программу для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей». Адрес: г. Владимир, ул. Фейгина, 35а, телефоны: (4922) 53-02-37, 36-25-45, 53-86-33. Сайт: vladsrcn.socialru.

Наталия Фельдман

Фото Марии Кутузовой и Дарьи Кучеровой