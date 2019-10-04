Саженцы для идеального леса высадят в Ковровском районе

Владимирский лесхоз готовит к закладке лесосеменную плантацию сосны повышенной генетической ценности. Она будет создана на территории Красномаяковского участкового лесничества в Ковровском районе. Посадки займут площадь в 20,3 га. В департаменте лесного хозяйства Владимирской области называют этот проект уникальным для нашего региона. С его помощью можно будет получать семена с улучшенными наследственными свойствами.

— Это позволит в будущем создавать идеальные леса, — подчеркнули в ведомстве.

Первый этап закладки лесосеменной плантации намечен на весну 2020 года. Высадят 3952 штуки трехлетних привитых саженцев сосны с закрытой корневой системой.

Одновременно создаются полезащитные и минерализованные полосы по периметру участка.

Они помогут защитить плантации от лесных пожаров и потравы дикими животными. В конце сентября специалисты Владлесхоза закончили часть работ по закладке живой изгороди по двум сторонам участка на площади 0,3 га с высадкой 3500 штук укорененных черенков облепихи. Заготовленные саженцы были предоставлены Курловским, Гусевским, Петушинским, Собинским и Юрьев — Польским филиалами учреждения.

Ранее «Призыв» сообщал, что «черные» лесорубы напилили на 7 миллионов рублей. Вырубленные деревья впоследствии сбывались на пилорамы Судогодского района.

Ольга Ефремова

Фото: dlh.avo.ru