Самую красивую деревню объявят 9 октября

Кульминационный и самый долгожданный момент конкурса «Самая красивая деревня» состоится 9 октября. В этот день во Владимире в областной филармонии назовут победителей. Всех желающих ждут в 11.00 на торжественную церемонию и праздничный концерт (6+). Вход свободный. В этом году сроки объявления победителей перенесли с сентября на октябрь из-за рекордного количества участников. Жюри было необходимо совершить дополнительные выезды в населённые пункты. В итоге охватили всех, организаторы заверяют: ни один конкурсант не остался без внимания.

— Конкурс в очередной раз доказал свою востребованность и популярность. Жителям деревень, сел и посёлков хочется показать, что их населённые пункты самые красивые. Кроме того, благодаря конкурсу многие смогли заявить о наличии определённых проблем в своих населенных пунктах. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители органов власти, смогли воочию увидеть не только красоты, но и проблемы селян. Многие из них оперативно решились, — рассказал «Призыву» представитель организаторов конкурса Павел Сидоров.

В этом году почти сто населенных пунктов борются за звание самой красивой деревни.

Лучших будут выбирать в трех категориях: населенные пункты численностью до 150 жителей; от 150 до 1000 жителей; от 1000 до 3500 жителей. Помимо престижа победители получат материальное вознаграждение. Гран-при принесет 150 тысяч рублей. Первое место — 80 тысяч, второе — 50 тысяч, третье — 30 тысяч рублей. Свои тройки лидеров определятся в каждой из трех групп населенных пунктов.

Ранее «Призыв» сообщал, что самые красивые деревни определило онлайн-голосование. Но это лишь промежуточные итоги. Последнее слово за конкурсной комиссией.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»