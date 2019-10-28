Самосвал раздавил «пятнашку» во Владимире

Водитель самосвала «МАЗ» врезался в вазовскую «пятнашку» в районе улицы Дружба во Владимире. Похоже, мужчина подзабыл правила проезда перекрестков с равнозначными дорогами. Ему нужно было пропустить выезжавшую справа машину. Он этого не сделал, сообщили в ГИБДД.

Последствия столкновения машин оказалось серьезным.

Повреждения у легковушки — значительные. В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа». С травмами мужчину доставили в больницу. ГИБДД проводит следствие и выясняет обстоятельства аварии.

Как «Призыв» сообщал ранее, в связи с перекрытием выезда на «пекинку» на улице Белякова опасным стал перекрёсток проспект Строителей – улица Белоконская. Водители норовят проскочить налево и прямо в плотном потоке машин. Выезд с второстепенной дороге нередко заканчивается аварией.