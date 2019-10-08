Сам себе синоптик: календарь народных примет на неделю

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Проверим, как это работает
Даже синоптики верят в народные приметы. Например, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд абсолютно доверяет двум из них: «Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода. Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю».
В народных приметах отразилась практическая мудрость русских крестьян-земледельцев. Эти знания передавались из поколения в поколение и бережно сохранялись. Народ доверял им, как священной книге. Каждый из нас волен выбирать, отмахнуться от всего этого, как от нелепого суеверия, или повнимательнее присмотреться к многовековому опыту наших предков.
«Призыв» собрал приметы на ближайшую неделю. Мы предлагаем вам сделать свой прогноз и посмотреть, сбудется ли он!
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8 октября - День Сергия Радонежского
Если на Сергия хорошая погода, то стоять ей целых три недели.
Ветер с севера – к холодной зиме, с юга – к теплой, с запада – к снежной.
Юго-западный ветер дует несколько дней подряд – к дождю.
Кучевые облака появляются днем, затягивают небо и к вечеру не расходятся – к непогоде.
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9 октября – Иоанн Богослов
Если на Богослова снег, то зима встанет на Михайлов день (21 ноября).
Если в этот день дождь со снегом, то в январе трижды ждите сильных оттепелей.
Если солнечно и тепло – июль будет дождливым и холодным.
Если листопад скоро пройдет – жди крутую зиму.
Если с дерева лист нечисто опадет – будет строгая зима.
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10 октября - Савватий Пчеловод
Ранний листопад – к хорошей осени и теплой зиме.
Поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме.
Днем влажность уменьшается, а ночью увеличивается – к ведру (дождю).
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11 октября – Харитонов день
Если осиновые листья лежат кверху лицом – зима будет теплая.
Ветер меняет направление по часовой стрелке – к туманам.
Шерсть дворовой собаки после линьки стала значительно гуще обычного – к холодной зиме.
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12 октября – Феофан. Маремьяна
Печальница Маремьяна выткана из тумана (сырые туманы висят).
На Феофана Милостивого тепло возвращается.
Феофан накинул на солнце кафтан.
На Феофана много звезд – к сухой осени.
Бледная и мутноватая луна – перед дождем.
Соль в солонке отсыревает – к дождю.
Деревья в инее – к солнечному дню.
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13 октября – Григорьев день
Если снег упадет – зима нескоро встанет.
Если при варке проса при его помешивании выделяется много паров, то это предвещает непогоду.
Лучина горит неясно — к ненастью.
Снегирь пищит – к ранней зиме.
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14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
На Покров до обеда – осень, после обеда – зима.
На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается.
Если в этот день ветер с севера – быть холодной зиме, с юга – зима будет теплой, с запада – снежной.
Ветер переменчивый – к непостоянной зиме.
Отлет журавлей на Покров – на раннюю и холодную зиму.
Если лист с дуба и березы к этому дню опадет чисто – к легкому году, иначе — быть строгой зиме.
Подготовила Татьяна Лысова
Фото: photobook33.ru
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