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Сам себе синоптик: календарь народных примет на неделю

Проверим, как это работает

  1. Проверим, как это работает

    Даже синоптики верят в народные приметы. Например, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд абсолютно доверяет двум из них: «Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода. Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю».

    В народных приметах отразилась практическая мудрость русских крестьян-земледельцев. Эти знания передавались из поколения в поколение и бережно сохранялись. Народ доверял им, как священной книге. Каждый из нас волен выбирать, отмахнуться от всего этого, как от нелепого суеверия, или повнимательнее присмотреться к многовековому опыту наших предков.

    «Призыв» собрал приметы на ближайшую неделю. Мы предлагаем вам сделать свой прогноз и посмотреть, сбудется ли он!

  2. 8 октября - День Сергия Радонежского

    Если на Сергия хорошая погода, то стоять ей целых три недели.

    Ветер с севера – к холодной зиме, с юга – к теплой, с запада – к снежной.

    Юго-западный ветер дует несколько дней подряд – к дождю.

    Кучевые облака появляются днем, затягивают небо и к вечеру не расходятся – к непогоде.

  3. 9 октября – Иоанн Богослов

    Если на Богослова снег, то зима встанет на Михайлов день (21 ноября).

    Если в этот день дождь со снегом, то в январе трижды ждите сильных оттепелей.

    Если солнечно и тепло – июль будет дождливым и холодным.

    Если листопад скоро пройдет – жди крутую зиму.

    Если с дерева лист нечисто опадет – будет строгая зима.

  4. 10 октября - Савватий Пчеловод

    Ранний листопад – к хорошей осени и теплой зиме.

    Поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме.

    Днем влажность уменьшается, а ночью увеличивается – к ведру (дождю).

  5. 11 октября – Харитонов день

    Если осиновые листья лежат кверху лицом – зима будет теплая.

    Ветер меняет направление по часовой стрелке – к туманам.

    Шерсть дворовой собаки после линьки стала значительно гуще обычного – к холодной  зиме.

  6. 12 октября – Феофан. Маремьяна

    Печальница Маремьяна выткана из тумана (сырые туманы висят).

    На Феофана Милостивого тепло возвращается.

    Феофан накинул на солнце кафтан.

    На Феофана много звезд – к сухой осени.

    Бледная и мутноватая луна – перед дождем.

    Соль в солонке отсыревает – к дождю.

    Деревья в инее – к солнечному дню.

  7. 13 октября – Григорьев день

    Если снег упадет – зима нескоро встанет.

    Если при варке проса при его помешивании выделяется много паров, то это предвещает непогоду.

    Лучина горит неясно —  к ненастью.

    Снегирь пищит – к ранней зиме.

  8. 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

    На Покров до обеда – осень, после обеда – зима.

    На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается.

    Если в этот день ветер с севера – быть холодной зиме, с юга – зима будет теплой, с запада – снежной.

    Ветер переменчивый – к непостоянной зиме.

    Отлет журавлей на Покров – на раннюю и холодную зиму.

    Если лист с дуба и березы к этому дню опадет чисто – к легкому году, иначе — быть строгой зиме.

    Подготовила Татьяна Лысова

    Фото: photobook33.ru
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