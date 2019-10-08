Сам себе синоптик: календарь народных примет на неделю

Даже синоптики верят в народные приметы. Например, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд абсолютно доверяет двум из них: «Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода. Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю».

В народных приметах отразилась практическая мудрость русских крестьян-земледельцев. Эти знания передавались из поколения в поколение и бережно сохранялись. Народ доверял им, как священной книге. Каждый из нас волен выбирать, отмахнуться от всего этого, как от нелепого суеверия, или повнимательнее присмотреться к многовековому опыту наших предков.

«Призыв» собрал приметы на ближайшую неделю. Мы предлагаем вам сделать свой прогноз и посмотреть, сбудется ли он!