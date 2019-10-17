С куполов храма под Вязниками требуют снять позолоту

Золото с куполов Смоленской церкви в деревне Малые Липки Вязниковского района требуют убрать. В конце сентября храм Вязниковского района посетила Госинспекция по охране памятников культурного наследия. Несоответствия нашли в кровельном покрытии: изначально купола были без позолоты. В паспорте объекта культурного наследия есть особые пометки: «На основном объеме глава луковичной формы с железным покрытием в виде чешуи и крестом. Колокольню венчает удлиненная луковичная главка, покрытая под чешую на цилиндрической шейке». В итоге надзорный орган попросил вернуть всё «как было». Выполнить это инспекция требует до 30 августа 2024 года.

— Церковь построена в 1804 году, в начале XX века была разграблена, в 90-е годы активно восстанавливалась, но, как оказалось, не в том виде, каком задумывали наши предки. В 2019 году инспекция по охране объектов культурного наследия выявила данное несоответствие и обязало представителей церкви к 2020 году предоставить проектную документацию на восстановление и в ближайшие годы вернуть храму его первоначальный вид, — сообщили «Призыву» местные жители.

По словам священнослужителей, новое покрытие делали на средства спонсоров и прихожан.

«Призыв» обратился за комментарием в Муромскую епархию. Здесь ситуацию с куполами не считают критичной. Сносить их не будут. А в Госинспекции, по словам представителей епархии, назвали эту информацию о снятии куполов храма «провокационной».

— Вопрос, поставленный охранным органом в данном документе, не носит ультимативный характер и подлежит пересмотру по ряду объективных причин, в том числе отсутствию финансирования со стороны собственника, а это область, — заметил священник Даниил Умаров, председатель архитектурно-строительного отдела Муромской епархии. — Судиться настоятель, насколько нам известно, с инспекцией не собирается и демонтировать купола тоже. Сроки, установленные в актах техсостояния, подлежат обжалованию в первые 30 дней. Между Муромской епархией и Госинспекцией существует деловая переписка, и все возникающие вопросы и проблемы мы решаем совместно.

Духовенство Муромской епархии подчеркивает, что они заинтересованы в сохранности храмов, расположенных на их канонической территории. Пока ещё не разработана положенная проектная документация и не проведена соответствующая реставрация, это приходится делать своими силами. В том числе благодаря прихожанам. Средства для приостановки разрушения памятников собирают всем миром.

Во Владимирской епархии подобные споры с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия не редкость. Об этом журналистам не раз говорил митрополит Тихон. Поэтому все ремонтные работы в храмах совершаются только после его благословения, чтобы не было самодеятельности, сообщают в пресс-службе епархии. С новым госинспектором, который пришёл на смену Евгению Гранкину, нужно искать точки соприкосновения, уверены священнослужители.

— Иванов Михаил Эдуардович — мягкий, добрый человек, но требует действовать в соответствии с федеральным законом, — такую характеристику новому руководителю инспекции дал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Для урегулирования разногласий между настоятелями, чьи храмы находятся под охраной государства, владыка намерен пригласить Михаила Иванова на следующее заседание Епархиального совета.

Ранее «Призыв» сообщал, что священников Владимира и Коврова после ремонтных работ в своих церквях вызывали в суд. Пока Фемида встает на сторону духовенства.

Татьяна Данилова

Фото: lubovbezusl.ru