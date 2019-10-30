С главным врачом ОКБ разорвали трудовой контракт

Областная клиническая больница лишилась главного врача. По информации телеграм-канала пресс-секретаря губернатора, с Любовью Быковой расторгнут трудовой договор. Что к этому привело, не уточняется. Никаких подробностей важного для регионального здравоохранения решения пока нет.
«Распоряжением Губернатора 887-р от 25.10.2019 по п.2 ч.1 ст.278 ТК РФ был прекращен трудовой договор с главврачом Областной клинической больницы Любовью Быковой», — сообщает телеграм-канал Ольги Петровой.
В областном департаменте здравоохранения ситуацию с руководителем головного медучреждения региона не комментируют. Журналистам приходится ориентироваться только на сообщения в интернет-ресурсах, не имеющих статуса официальных источников. Так, «Владимирский банщик» сообщает о проходящих сейчас действиях силовиков в медучреждении: «Наши источники только что сообщили — в ГБУЗ ОКБ идут обыски! Процессы идут»
По словах сотрудников ОКБ, до последнего времени Любовь Быкова была на месте и работала.
— В коллективе ничего не знают о том, что она уходит. Нас не собирали, никто ничего не говорил, — пояснил «Призыву» бывший директор облздрава, ныне работающий в ОКБ, Александр Кирюхин, — Она объективно понимает свою, работу хороший специалист. Все эти дни она ходила на работу. Кто дал право так поступать? Кто принял это решение?
По нашей информации, прояснить ситуацию «Белый дом» планирует в ближайшее время. Во второй половине дня администрация распространит пресс-релиз на эту, в буквальном смысле слова, болезненную тему.
Полина Тарбеева
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