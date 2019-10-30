С главным врачом ОКБ разорвали трудовой контракт

Областная клиническая больница лишилась главного врача. По информации телеграм-канала пресс-секретаря губернатора, с Любовью Быковой расторгнут трудовой договор. Что к этому привело, не уточняется. Никаких подробностей важного для регионального здравоохранения решения пока нет.

«Распоряжением Губернатора 887-р от 25.10.2019 по п.2 ч.1 ст.278 ТК РФ был прекращен трудовой договор с главврачом Областной клинической больницы Любовью Быковой», — сообщает телеграм-канал Ольги Петровой.

В областном департаменте здравоохранения ситуацию с руководителем головного медучреждения региона не комментируют. Журналистам приходится ориентироваться только на сообщения в интернет-ресурсах, не имеющих статуса официальных источников. Так, «Владимирский банщик» сообщает о проходящих сейчас действиях силовиков в медучреждении: «Наши источники только что сообщили — в ГБУЗ ОКБ идут обыски! Процессы идут»