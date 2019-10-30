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РЖД отменяет ночные «Ласточки» по маршруту Москва-Ковров

Причиной стала нерентабельность поездов

Скоростной поезд «Ласточка», курсирующий из  столицы в Ковров, отменяется с  31 октября.  Речь идет о поезде № 736Г «Москва — Ковров-1» отправлением в 21.18. А с  1 ноября будет отменен поезд № 835С «Ковров-1 – Москва» отправлением в 3.00. Оба скоростных поезда делали остановки во Владимире и Орехово-Зуево.

Пассажиров  новость об отмене ночных «Ласточек» расстроила. И это понятно.  В качестве альтернативы им предлагают пересесть на скоростные поезда, следующие до Нижнего Новгорода, и поезда дальнего следования.

Удобных способов добраться до столицы у жителей Владимира и Коврова стало меньше

Очень жаль.  Часто ездила на этой «Ласточке» из Москвы во Владимир, — огорчена решением РЖД жительница областного центра Юлия Александрова. — Удобное время отправления и прибытия. И по цене она была самой дешевой из всех «Ласточек». Теперь альтернативы на недорогой билет практически нет. В 21.08  из столицы до Владимира может довезти «Сапсан», на цены на билет «кусаются». Особенно, если брать их за несколько дней до поездки. Билеты на поезда дальнего следования также не дешевы да и билеты на них не всегда есть. Я уж не говорю о том, что едут они от Москвы до Владимира почти три часа. «Ласточка» успела бы слетать туда и обратно.

Между тем свое решение в РЖД объясняют низкой рентабельностью поездов.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, как сэкономить на покупке железнодорожных билетов. О 10 проверенных способах читайте здесь.

Ольга Ефремова 

Фото: postnews.ru

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