Рядового осудили за попытку сбыть наркотики сослуживцам

Владимирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему войсковой части 45445. За попытку сбыть наркотические вещества он приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года. Наркотическое средство, так называемую «соль», массой 0,21 грамма рядовой купил у гражданского лица и намеревался продать сослуживцам.

Военнослужащий получил условный срок.

Только реализовать задуманное у военнослужащего не получилось. Он был задержан при попытке проноса наркотиков на территорию части, сообщает ВСО СК России по Владимирскому гарнизону.

Ранее «Призыв» сообщал, что военнослужащего по контракту осудили за унижение чести и достоинства своих сослуживцев. Инцидент произошел также в войсковой части 45445.

Ольга Ефремова

Фото: novostivolgograda.ru