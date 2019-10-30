Руководство ОКБ подозревают в растрате

Появились новые подробности медицинского скандала в Областной клинической больнице. Как сообщает СУ СК России по Владимирской области, должностные лица ОКБ подозреваются в растрате бюджетных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Официальных комментариев пока немного. Более того, в пресс-релизе Следкома не упоминается фамилия бывшего главного врача ОКБ Любови Быковой, о расторжении контракта с которой сегодня сообщил телеграм-канал пресс-секретаря губернатора. Точно можно сказать лишь о том, что громкое дело связано с закупкой высокотехнологичного медицинского оборудования. Есть предположение, что речь идёт о компьютерном томографе за 72 миллиона рублей. Возможно, его стоимость была сильно завышена.

В настоящее время в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), проводятся неотложные следственные действия.

В больнице прошли обыски.

Ранее «Призыв» сообщал , что это не первый скандал в ОКБ за последнее время. Месяц назад прошла информация, что в патологии для беременных областной клинической больницы сокращают койко-места.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»