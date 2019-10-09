Рпенский проезд начнут строить в следующем году

Рпенский проезд, который соединит улицы Мира и Жуковского во Владимире, начнут строить через полгода. Сейчас дорога на этапе проектно-сметной документации. Подготовить ее обещают к весне 2020 года. Тогда же дублер загруженной улицы Добросельской начнут строить. Тем более, что деньги на амбициозный проект, который поможет избавиться от пробок, есть. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета. Ориентировочная стоимость работ — 2,2 миллиарда рублей.

На данный момент предполагается, что Рпенский проезд станет магистралью.Построить дорогу планируют без перекрестков и светофоров. Власти предполагают, что реализация амбициозного проекта займет около трех лет. Но точной даты окончания работ пока нет.

Николай Теняков, заместитель директора областного департамента транспорта и дорожного хозяйства :

Когда будет завершен проект, пройдет экспертизу, в том числе и сметную, проектом определится продолжительность строительства.

Окончательные сроки можно будет сказать только после окончания проектирования и прохождения экспертизы.

Планы по строительству Рпенского проезда обсуждают уже не первый год. Более того, властями города уже был разработан один проект. По нему даже организовали публичные слушания, чтобы узнать мнение владимирцев. Тогда идею организации дублера Добросельской поддержали не все. Против сноса жилых построек, которые входили в зону строительства, выступили местные жители. Проект пришлось корректировать.

Дублер улицы Добросельской возведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Большая часть денег, заложенная на строительство Рпенского проезда, пойдет на изъятие земель, а также перекладку коммуникаций. Снести предстоит и гаражи. И как к этому отнесутся местные жители, которые один раз уже выступили против строительства дороги — пока вопрос.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимирской области завершается строительство четырехполосной дороги на участке от Вяткино до Ново-Петрово. Трасса длиной 11,6 километра станет отличным дублером узкой дороги в деревне Бараки.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»